Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστικό βίντεο απεγκλωβισμού στα Βραχνέικα

Συγκλονιστικές εικόνες απεγκλωβισμού από τα φλεγόμενα Βραχνέικα.

Η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας επεκτάθηκε αστραπιαία, με το πύρινο μέτωπο να γιγαντώνεται και να κινείται ανεξέλεγκτο προς τις περιοχές Μοιραίικα Πατρών, Περιστέρα, Χαϊκάλι, Αγιο Στέφανο Δυτικής Αχαΐας και Θεριανό Βραχνεΐκων.

Οι φλόγες μάλιστα κατέβηκαν τη νύχτα προς Τσουκαλέϊκα και Βραχνέϊκα καίγοντας και σπίτια, με τους κατοίκους να διαμαρτύρονται για έλλειψη πυροσβεστικών.

Στο πλευρό των πυρόπληκτων βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, που κατάφεραν να διασώσουν πολλούς συμπολίτες μας αλλά και ζώα.

Παρακάτω ένα συγκλονιστικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

{https://www.facebook.com/reel/628703923610156}