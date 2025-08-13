Φωτιά στη Φιλιππιάδα: Δήμος Ζηρού σε πύρινη πολιορκία – Κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στην Παντάνασσα όπου κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις.

Εφιάλτης χωρίς τέλος στα χωριά του Δήμου Ζηρού. Επί 24 περίπου ώρες η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα προς διάφορες κατευθύνσεις.

Οι εκκενώσεις οικισμών συνεχίστηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας με τους κατοίκους να ζουν δραματικές ώρες.

Το πύρινο μέτωπο μαίνεται με ζημιές και στις υποδομές της περιοχής, όπως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών αλλά και στα αντλιοστάσια με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκτεταμένες διακοπές νερού.

Στην περιοχή έφτασαν τα πρώτα εναέρια μέσα ενώ όπως έγινε γνωστό στις τοπικές αρχές θα παραμείνουν για να βοηθήσουν στην κατάσβεση κατά την διάρκεια της μέρας πέντε αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Η περιοχή έχει μετατραπεί σε κρανίου τόπο, με δεκάδες εστίες ακόμη και μέσα σε οικισμούς.

Πηγή: epiruspost.gr