Eurojackpot 12/8/2025: Δύο δελτία κερδίζουν από 628.959,70 ευρώ - Το ένα στην Ελλάδα

Τζακ ποτ στην αποψινή κλήρωση - Δείτε τον πίνακα κερδών του Eurojackpot.

Στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot (12/8) σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά δύο δελτία κερδίζουν από 628.959,70 ευρώ, από τα οποία το ένα παίχτηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον πίνακα κερδών που ανακοινώθηκε.

Το άλλο τυχερό δελτίο της δεύτερης κατηγορίας (5+1) παίχτηκε στη Γερμανία, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας.

Ακόμα, πέντε δελτία κερδίζουν από 141.881,60 ευρώ στην τρίτη κατηγορία του Eurojackpot (5), τα οποία παίχτηκαν σε Γερμανία, Δανία, Φινλανδία, Πολωνία και Ουγγαρία. Επίσης, 20 δελτία παίρνουν από 5.850,70 στην τέταρτη κατηγορία (4+2).

Οι τυχεροί αριθμοί του Eurojackpot

Ο πίνακας κερδών