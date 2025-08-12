Κίρκη, η αρκούδα που μάγεψε τους διασώστες της - Επέζησε από σοβαρό τροχαίο (Βίντεο)

Η αρκούδα υπέστη κάταγμα στο κρανίο.

Η Κίρκη έχει «μαγέψει» τους ανθρώπους του «Αρκτούρου» με τη μαχητικότητά της, καθώς πρόκειται για αρκούδα που επέζησε από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Η νεαρή αρκούδα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, σε τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό Δισπηλιού- Αμπελοκήπων, στις 9 Αυγούστου. Την επόμενη ημέρα το τοπικό δασαρχείο κάλεσε την ομάδα άμεσης επέμβασης του «Αρκτούρου» για να παραλάβει το τραυματισμένο ζώο. Η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη! Όταν τη βρήκαμε βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση και δεν ανταποκρινόταν», αναφέρει η οργάνωση σε ανάρτηση.

Όμως, έπειτα από πολύωρες προσπάθειες της ομάδας περίθαλψης και επανένταξης, η Κίρκη ξύπνησε. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν έδειξαν κάποια σοβαρή βλάβη και η αρκούδα κέρδισε την πρώτη μάχη. Έχει υποστεί κάταγμα στο κρανίο, ωστόσο λόγω της νεαρής ηλικίας της είναι κάτι που ενδεχομένως μπορεί να ξεπεράσει με την απαραίτητη περίθαλψη, σημειώνει ο Αρκτούρος.

«Η μικρή Κίρκη μας μάγεψε με τη θέλησή της και τη μαχητικότητά της για τη ζωή. Έχει μεταφερθεί στο Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, όπου θα παραμείνει μέχρι να αναρρώσει και να φανεί εάν μπορεί να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον», συμπληρώνει η οργάνωση, που ανάρτησε ένα βίντεο από τις πρώτες στιγμές αφού ξύπνησε η Κίρκη, που τρώει «κάτι γλυκό και δυναμωτικό», το μέλι που της έδωσαν οι άνθρωποι της οργάνωσης.

{https://www.facebook.com/arcturosngo/videos/806450648727843/}