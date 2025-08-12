Κολυδάς για τα μποφόρ μέχρι τέλος Αυγούστου: Ποια ταξίδια θέλουν προσοχή

Το μελτέμι δεν λέει να κοπάσει στο Αιγαίο, με τον Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί για συνέχιση των ισχυρών ανέμων, παρά την ελαφρά εξασθένηση προς τα τέλη Αυγούστου.

Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να επηρεάζουν τα τελευταία 24ωρα τόσο την εκδήλωση πυρκαγιών όσο και τα σχέδια των ταξιδιωτών, ειδικά όσων μετακινούνται με πλοίο.

Σύμφωνα με νέα ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει ότι το μελτέμι, μέτριας έως ισχυρής έντασης (5 - 6 μποφόρ), θα διατηρηθεί στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες, πριν υποχωρήσει ελαφρώς σε 4 - 5 μποφόρ προς το τέλος Αυγούστου.

Παρά την αναμενόμενη εξασθένηση, ωστόσο, ο Κολυδάς συνιστά προσοχή στη ναυσιπλοΐα και στις θαλάσσιες μετακινήσεις, κυρίως στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αν και - όπως διευκρινίζει - οι συνθήκες θα είναι πιθανότατα ηπιότερες σε σύγκριση με την ένταση του μελτεμιού νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Χρησιμοποιώντας και πάλι τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF, διακρίνουμε στον πρώτο χάρτη ότι στην Ελλάδα και το Αιγαίο εμφανίζεται κυρίως βόρειο ρεύμα (μελτέμι) μέτριας έως ισχυρής έντασης (15 - 25 κόμβοι, δηλ. 5 - 6 μποφόρ).

Το μελτέμι θα είναι πολωμένο όπως τις δύο πρώτες εβδομάδες και θα επηρεάζει ιδιαίτερα τις Κυκλάδες . Στη δυτική Μεσόγειο οι άνεμοι είναι πιο ασταθείς, με και νοτιοδυτικά ρεύματα.

Στον δεύτερο χάρτη το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο παραμένει αλλά φαίνεται ελαφρώς εξασθενημένο (10 - 20 κόμβοι, 4 - 5 μποφόρ), υποδεικνύοντας μια μικρή κάμψη της έντασης προς το τέλος Αυγούστου. Ανατολικά της Κρήτης και στην Ανατολική Μεσόγειο κυριαρχεί ισχυρότερο ανατολικό-βορειοανατολικό ρεύμα. Στη Δυτική Μεσόγειο εμφανίζονται πιο εκτεταμένα νοτιοδυτικά ρεύματα.

Για ναυσιπλοΐα και τα ταξίδια η περίοδος που ακολουθεί εξακολουθεί να απαιτεί προσοχή στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά πιθανόν οι συνθήκες να είναι πιο ευνοϊκές σε σχέση με τις κορυφές του μελτεμιού νωρίτερα τον Αύγουστο.

{https://x.com/KolydasT/status/1955222802836881789}