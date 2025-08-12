Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κολυδάς για τα μποφόρ μέχρι τέλος Αυγούστου: Ποια ταξίδια θέλουν προσοχή

Κολυδάς για τα μποφόρ μέχρι τέλος Αυγούστου: Ποια ταξίδια θέλουν προσοχή Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Το μελτέμι δεν λέει να κοπάσει στο Αιγαίο, με τον Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί για συνέχιση των ισχυρών ανέμων, παρά την ελαφρά εξασθένηση προς τα τέλη Αυγούστου.

Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να επηρεάζουν τα τελευταία 24ωρα τόσο την εκδήλωση πυρκαγιών όσο και τα σχέδια των ταξιδιωτών, ειδικά όσων μετακινούνται με πλοίο.

Σύμφωνα με νέα ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει ότι το μελτέμι, μέτριας έως ισχυρής έντασης (5 - 6 μποφόρ), θα διατηρηθεί στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες, πριν υποχωρήσει ελαφρώς σε 4 - 5 μποφόρ προς το τέλος Αυγούστου.

Παρά την αναμενόμενη εξασθένηση, ωστόσο, ο Κολυδάς συνιστά προσοχή στη ναυσιπλοΐα και στις θαλάσσιες μετακινήσεις, κυρίως στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αν και - όπως διευκρινίζει - οι συνθήκες θα είναι πιθανότατα ηπιότερες σε σύγκριση με την ένταση του μελτεμιού νωρίτερα μέσα στον μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μέρα για να παραμένει σε φόρμα στα 56 της

Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μέρα για να παραμένει σε φόρμα στα 56 της

Life
Δροσιά: Προσήχθη άνδρας με εμπρηστικό μηχανισμό

Δροσιά: Προσήχθη άνδρας με εμπρηστικό μηχανισμό

Ελλάδα

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Χρησιμοποιώντας και πάλι τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF, διακρίνουμε στον πρώτο χάρτη ότι στην Ελλάδα και το Αιγαίο εμφανίζεται κυρίως βόρειο ρεύμα (μελτέμι) μέτριας έως ισχυρής έντασης (15 - 25 κόμβοι, δηλ. 5 - 6 μποφόρ).

Το μελτέμι θα είναι πολωμένο όπως τις δύο πρώτες εβδομάδες και θα επηρεάζει ιδιαίτερα τις Κυκλάδες . Στη δυτική Μεσόγειο οι άνεμοι είναι πιο ασταθείς, με και νοτιοδυτικά ρεύματα.

Στον δεύτερο χάρτη το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο παραμένει αλλά φαίνεται ελαφρώς εξασθενημένο (10 - 20 κόμβοι, 4 - 5 μποφόρ), υποδεικνύοντας μια μικρή κάμψη της έντασης προς το τέλος Αυγούστου. Ανατολικά της Κρήτης και στην Ανατολική Μεσόγειο κυριαρχεί ισχυρότερο ανατολικό-βορειοανατολικό ρεύμα. Στη Δυτική Μεσόγειο εμφανίζονται πιο εκτεταμένα νοτιοδυτικά ρεύματα.

Για ναυσιπλοΐα και τα ταξίδια η περίοδος που ακολουθεί εξακολουθεί να απαιτεί προσοχή στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά πιθανόν οι συνθήκες να είναι πιο ευνοϊκές σε σχέση με τις κορυφές του μελτεμιού νωρίτερα τον Αύγουστο.

{https://x.com/KolydasT/status/1955222802836881789}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Άγιος Σάββας: Διασπορά επικίνδυνου μύκητα στο νοσοκομείο – «Απειλεί ζωές»

Άγιος Σάββας: Διασπορά επικίνδυνου μύκητα στο νοσοκομείο – «Απειλεί ζωές»

Gel νυχιών: Απαγόρευση τοξικής ουσίας – Μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις και προβλήματα γονιμότητας

Gel νυχιών: Απαγόρευση τοξικής ουσίας – Μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις και προβλήματα γονιμότητας

Πώς ο αριθμός των παιδιών που θα κάνετε μπορεί να «προβλέψει» πόσο θα ζήσετε

Πώς ο αριθμός των παιδιών που θα κάνετε μπορεί να «προβλέψει» πόσο θα ζήσετε

Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

«Μπορεί να προκληθεί ανυχία»: Πόσο βλαβερό είναι το gel νυχιών που απαγορεύει η ΕΕ

«Μπορεί να προκληθεί ανυχία»: Πόσο βλαβερό είναι το gel νυχιών που απαγορεύει η ΕΕ

Life
Εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ σήμερα Τρίτη: Ακόμη και 42 βαθμοί Κελσίου - Ισχυροί βοριάδες σε Αττική, Κυκλάδες

Εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ σήμερα Τρίτη: Ακόμη και 42 βαθμοί Κελσίου - Ισχυροί βοριάδες σε Αττική, Κυκλάδες

Ελλάδα
Κλείδωσε ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Κλείδωσε ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Ελλάδα
Ωρολογιακή βόμβα ο καιρός «hot-dry-windy»: Πού θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος

Ωρολογιακή βόμβα ο καιρός «hot-dry-windy»: Πού θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος

Ελλάδα

NETWORK

Η λειψυδρία ζήτημα «εθνικής σημασίας» στην Αγγλία

Η λειψυδρία ζήτημα «εθνικής σημασίας» στην Αγγλία

ienergeia.gr
ΕΦΕΤ: Ανάκληση κονσέρβας από τα σούπερ μάρκετ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση κονσέρβας από τα σούπερ μάρκετ

healthstat.gr
Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

ienergeia.gr
Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

healthstat.gr
Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Πώς ο αριθμός των παιδιών που θα κάνετε μπορεί να «προβλέψει» πόσο θα ζήσετε

Πώς ο αριθμός των παιδιών που θα κάνετε μπορεί να «προβλέψει» πόσο θα ζήσετε

healthstat.gr
Δίωξη κατά τριών ναυτικών για τον σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική το 2024

Δίωξη κατά τριών ναυτικών για τον σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική το 2024

ienergeia.gr
Άγιος Σάββας: Διασπορά επικίνδυνου μύκητα στο νοσοκομείο – «Απειλεί ζωές»

Άγιος Σάββας: Διασπορά επικίνδυνου μύκητα στο νοσοκομείο – «Απειλεί ζωές»

healthstat.gr