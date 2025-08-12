Συναγερμός στον Λυκαβηττό: Τουρίστας έπεσε στο κενό

Ένα 25χρονος άνδρας έπεσε από βράχο στον Λυκαβηττό. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Λυκαβηττό όταν 25χρονος τουρίστας έπεσε από βράχο κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε στην πλευρά του Αγίου Γεωργίου και τραυματίστηκε.

Όπως διαβάζουμε στο lykavitos.gr, κόσμος που πέρναγε από το σημείο, είδε τον άνδρα πεσμένο και κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε πρώτα μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μαζί με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβέστες με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία και τον απομάκρυναν από το σημείο, ενώ για να μην ταλαιπωρηθεί περισσότερο χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι να παρασύρθηκε από τους ανέμους την ώρα που έβγαζε φωτογραφία.

Την προανάκριση για τα αίτια του σοβαρού ατυχήματος κάνει το αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων.