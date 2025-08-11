Αλεξανδρούπολη: Έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου κολυμβητή

Οι έρευνες διεξάγονται στην παραλία Δικέλλων Αλεξανδρούπολης.

Έρευνες για τον εντοπισμό πιθανόν αγνοούμενου κολυμβητή διεξάγει το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Δικέλλων Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με έρευνα του λιμενικού οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από 1 πλοίο λιμενικού σώματος, ιδιωτικά σκάφη και 1 όχημα του λιμενικού σώματος - ελληνικής ακτοφυλακής από ξηράς. Στην περιοχή πνέουν ανατολικοί - βορειοανατολικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι το πρωί εντοπίστηκε μόλις λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, νεκρός ένας 92χρονος στη χερσαία ζώνη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης. Στον 92χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς όμως αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.