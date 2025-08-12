Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια
Η τοπική άδεια, που καλύπτει την περιοχή δραστηριότητας του συλλόγου, κοστίζει 10 ευρώ. Η περιφερειακή άδεια, με ισχύ σε ευρύτερη γεωγραφική ζώνη, ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η γενική άδεια που επιτρέπει το κυνήγι σε όλη την επικράτεια ανέρχεται στα 60 ευρώ.

Η κυβέρνηση προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση των ποσών που θα ισχύσουν για τις άδειες θήρας την κυνηγετική περίοδο 2025-2026, με σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τις χρεώσεις ανάλογα με την κατηγορία των κυνηγών, την έκταση ισχύος της άδειας και την ιδιότητα του αιτούντος, εισάγοντας διαφοροποιήσεις τόσο για τα μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων όσο και για αλλοδαπούς κυνηγούς.

Για τα μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες. Η τοπική άδεια, που καλύπτει την περιοχή δραστηριότητας του συλλόγου, κοστίζει 10 ευρώ. Η περιφερειακή άδεια, με ισχύ σε ευρύτερη γεωγραφική ζώνη, ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η γενική άδεια που επιτρέπει το κυνήγι σε όλη την επικράτεια ανέρχεται στα 60 ευρώ. Έτσι, ένας κυνηγός μέλος συλλόγου που επιθυμεί να κυνηγά σε όλη τη χώρα θα χρειαστεί να καταβάλει 60 ευρώ για την ετήσια άδεια.

Για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους αλλοδαπούς με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα άνω των 15 ετών, τους διπλωματικούς υπαλλήλους, καθώς και για τους Έλληνες που εκδίδουν άδεια απευθείας από τη Δασική Υπηρεσία, τα ποσά είναι τα ίδια με εκείνα των μελών των συλλόγων, αλλά προσαυξάνονται. Η προσαύξηση υπολογίζεται στο 90% της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν τα μέλη στους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Για παράδειγμα, αν η ετήσια συνδρομή ενός συλλόγου ανέρχεται σε 40 ευρώ, η επιβάρυνση θα είναι 36 ευρώ επιπλέον επί του αντίστοιχου τέλους άδειας.

Ιδιαίτερο καθεστώς προβλέπεται για τους υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (ΕΚΠ). Στις δημόσιες ΕΚΠ το κόστος για άδεια 15 ημερών ορίζεται στα 60 ευρώ, για δίμηνη άδεια στα 120 ευρώ και για άδεια ολόκληρης της κυνηγετικής περιόδου στα 150 ευρώ. Έτσι, ένας κυνηγός από τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα έρθει για δύο εβδομάδες θα πληρώσει 60 ευρώ, ενώ για συμμετοχή σε όλη την περίοδο το ποσό θα φτάσει τα 150 ευρώ. Αντίθετα, στις ιδιωτικές ΕΚΠ το τέλος είναι ενιαίο στα 50 ευρώ για όλη την περίοδο, ανεξαρτήτως διάρκειας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Ελλάδα
Κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών αν θανατώσουν περισσότερους λύκους

Κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών αν θανατώσουν περισσότερους λύκους

Διεθνή
Λάρισα: Νεκρός άνδρας στον Κίσσαβο - Είχε πάει για κυνήγι

Λάρισα: Νεκρός άνδρας στον Κίσσαβο - Είχε πάει για κυνήγι

Ελλάδα
Χαλάνδρι: 49χρονος κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι

Χαλάνδρι: 49χρονος κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι

Ελλάδα

NETWORK

«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2025

«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2025

ienergeia.gr
Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

healthstat.gr
Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην παγωμένη Αλάσκα

Γιάννης Τριήρης: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην παγωμένη Αλάσκα

ienergeia.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων σχολικών κτιρίων Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων σχολικών κτιρίων Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη

ienergeia.gr
Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

healthstat.gr
Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

healthstat.gr