Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Η τοπική άδεια, που καλύπτει την περιοχή δραστηριότητας του συλλόγου, κοστίζει 10 ευρώ. Η περιφερειακή άδεια, με ισχύ σε ευρύτερη γεωγραφική ζώνη, ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η γενική άδεια που επιτρέπει το κυνήγι σε όλη την επικράτεια ανέρχεται στα 60 ευρώ.

Η κυβέρνηση προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση των ποσών που θα ισχύσουν για τις άδειες θήρας την κυνηγετική περίοδο 2025-2026, με σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τις χρεώσεις ανάλογα με την κατηγορία των κυνηγών, την έκταση ισχύος της άδειας και την ιδιότητα του αιτούντος, εισάγοντας διαφοροποιήσεις τόσο για τα μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων όσο και για αλλοδαπούς κυνηγούς.

Για τα μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες. Η τοπική άδεια, που καλύπτει την περιοχή δραστηριότητας του συλλόγου, κοστίζει 10 ευρώ. Η περιφερειακή άδεια, με ισχύ σε ευρύτερη γεωγραφική ζώνη, ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η γενική άδεια που επιτρέπει το κυνήγι σε όλη την επικράτεια ανέρχεται στα 60 ευρώ. Έτσι, ένας κυνηγός μέλος συλλόγου που επιθυμεί να κυνηγά σε όλη τη χώρα θα χρειαστεί να καταβάλει 60 ευρώ για την ετήσια άδεια.

Για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους αλλοδαπούς με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα άνω των 15 ετών, τους διπλωματικούς υπαλλήλους, καθώς και για τους Έλληνες που εκδίδουν άδεια απευθείας από τη Δασική Υπηρεσία, τα ποσά είναι τα ίδια με εκείνα των μελών των συλλόγων, αλλά προσαυξάνονται. Η προσαύξηση υπολογίζεται στο 90% της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν τα μέλη στους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Για παράδειγμα, αν η ετήσια συνδρομή ενός συλλόγου ανέρχεται σε 40 ευρώ, η επιβάρυνση θα είναι 36 ευρώ επιπλέον επί του αντίστοιχου τέλους άδειας.

Ιδιαίτερο καθεστώς προβλέπεται για τους υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (ΕΚΠ). Στις δημόσιες ΕΚΠ το κόστος για άδεια 15 ημερών ορίζεται στα 60 ευρώ, για δίμηνη άδεια στα 120 ευρώ και για άδεια ολόκληρης της κυνηγετικής περιόδου στα 150 ευρώ. Έτσι, ένας κυνηγός από τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα έρθει για δύο εβδομάδες θα πληρώσει 60 ευρώ, ενώ για συμμετοχή σε όλη την περίοδο το ποσό θα φτάσει τα 150 ευρώ. Αντίθετα, στις ιδιωτικές ΕΚΠ το τέλος είναι ενιαίο στα 50 ευρώ για όλη την περίοδο, ανεξαρτήτως διάρκειας.