Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ρυθμίζει τη θήρα για την κυνηγετική περίοδο 2025-2026. Η απόφαση καθορίζει τις ημερομηνίες, τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν ανά είδος θηράματος και περιοχή.

Η κυνηγετική περίοδος ορίζεται από τις 20 Αυγούστου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Για το αγριοκούνελο η λήξη επεκτείνεται έως τις 10 Μαρτίου 2026. Περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας που προσδιορίζει για κάθε είδος την περίοδο θήρας, τις ημέρες άσκησης και τον μέγιστο αριθμό θηραμάτων ανά κυνηγό και έξοδο.

Για το τρυγόνι θεσπίζεται ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 36.000 ατόμων. Η παρακολούθηση γίνεται με υποχρεωτική καταγραφή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου ή με αποστολή μηνύματος σε συγκεκριμένο αριθμό για όσους δεν διαθέτουν κατάλληλη συσκευή. Υποχρεωτική καταγραφή προβλέπεται και για 14 επιπλέον είδη που παρακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στις ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται απαγορεύσεις και περιορισμοί σε ορισμένα είδη και περιοχές. Ενδεικτικά, απαγορεύεται το κυνήγι του λαγού στη Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο, της νησιώτικης πέρδικας στον Άγιο Ευστράτιο και κάθε είδους θήρα στη νήσο Τήλο και στη Γυάρο. Καθορίζονται επίσης περιοχές εθνικών πάρκων και προστατευόμενες ζώνες όπου ισχύει απαγόρευση για συγκεκριμένα είδη.

Περιορίζεται η χρήση σκύλων δίωξης σε τρεις ημέρες την εβδομάδα και ορίζονται ειδικές ημερομηνίες κυνηγιού για συγκεκριμένες νησιωτικές περιφερειακές ενότητες. Το κυνήγι του αγριόχοιρου επιτρέπεται σε ομάδες έως δέκα κυνηγών χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα.

Στις γενικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται απαγορεύσεις σε μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, εκτροφεία, εθνικούς δρυμούς, παραμεθόριες ζώνες, θαλάσσιες περιοχές κοντά στις ακτές και περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές. Απαγορεύεται η χρήση μολυβδούχων σκαγιών σε απόσταση έως 100 μέτρων από υγροτόπους, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/57.

Η απόφαση προβλέπει τη δυνατότητα δράσης συνεργείων και ομάδων κυνηγών για τον έλεγχο πληθυσμών αγριόχοιρων και υβριδίων εκτός κυνηγετικής περιόδου, σε εφαρμογή ειδικής νομοθεσίας. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Λήμνος και η Θηρασιά, επιτρέπεται η αγοραπωλησία αγριοκούνελων για λόγους διαχείρισης πληθυσμού.