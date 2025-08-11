Games
Ελλάδα

Φωτιά στην Αλβανία: Συνδρομή της Ελλάδας με δύο αεροσκάφη

Φωτιά στην Αλβανία: Συνδρομή της Ελλάδας με δύο αεροσκάφη Φωτογραφία: arcadiaportal.gr/ eurokinissi
Η αποστολή των δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών πραγματοποιείται έπειτα από διμερές αίτημα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας.

Εναέρια συνδρομή με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη παρέχει η Ελλάδα στην Αλβανία για την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Krongj του Δήμου Φοινίκης, της γειτονικής χώρας.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η αποστολή των δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών πραγματοποιείται έπειτα από διμερές αίτημα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας προς το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).

Συγκεκριμένα, διατίθενται δύο αεροσκάφη τύπου PZL από την αεροπορική βάση της Κέρκυρας, με προορισμό την πληγείσα περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

