Μεγάλη φωτιά στην Αλβανία, κίνδυνος να περάσει σε ελληνικό έδαφος

Μεγάλη φωτιά στην Αλβανία, κίνδυνος να περάσει σε ελληνικό έδαφος Φωτογραφία: DIMITRIS ALEXOUDIS/EPA
Οι φλόγες έχουν περάσει από 18 μειονοτικά χωριά στη Βόρεια Ήπειρο, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Φωτιά καίει για πέμπτη ημέρα στη γειτονική Αλβανία, με το μέτωπο να κινείται προς τα νότια και αν δεν ελεγχθεί υπάρχει κίνδυνος να περάσει σε ελληνικό έδαφος.

Η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα δασικές εκτάσεις του δήμου Φοινικαίων. Το μέτωπο φθάνει τα 35 χιλιόμετρα και έχουν καεί περίπου 230.000 στρέματα, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Οι φλόγες έχουν περάσει από 18 μειονοτικά χωριά στη Βόρεια Ήπειρο, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Η κατάσταση, σύμφωνα με το Mega, χαρακτηρίζεται δύσκολη.

