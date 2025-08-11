Κλείδωσε ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Μέχρι την Τετάρτη θα υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω του συνδυασμού ζέστης και ισχυρών ανέμων.

Με ενισχυμένους ανέμους και ζέστη ξεκινά η εβδομάδα που καταλήγει σε έναν δρόσερο Δεκαπενταύγουστο.

Όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, σήμερα και αύριο οι ισχυροί βοριάδες συνοδεύονται στα δυτικά από πολύ υψηλές θερμοκρασίες - έως και 41 βαθμούς - ενώ βαθμιαία από την Τετάρτη ο υδράργυρος υποχωρεί για να οδηγηθούμε σε ένα από τα πιο δροσερά σαββατοκύριακα του καλοκαιριού.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα Δευτέρα, η ΕΜΥ προειδοποιεί πως έως τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν κατά τόπους θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, έως και 8 μποφόρ, στο κεντρικό Αιγαίο και τη νότια Εύβοια. Η θερμοκρασία πάλι σημειώνει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 39-41°C στα δυτικά ηπειρωτικά, τους 36-38°C στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο και τους 35-37°C στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Αντίστοιχος θα είναι και ο καιρός την Τρίτη, ενώ από Τετάρτη πέφτει σταδιακά ο υδράργυρος, με αποκορύφωμα την Παρασκεύη όπου αναμένονται ενδεικτικά στην Αττική ακόμη και 30 μόλις βαθμοί.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο θα είναι γενικά αίθριος: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Σε χθεσινή του ανάρτηση, ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε πως τον Δεκαπενταύγουστο θα έχουμε ισχυρούς ανέμους σε Θράκη, Εύβοια, βόρειες Κυκλάδες και Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αττική τους 30 με 31 βαθμούς, στο Αιγαίο ακόμη χαμηλότερα - στους 26 με 27 βαθμούς - και στα δυτικά από 33 έως και 35 βαθμούς.

{https://youtu.be/TTYRQN8dZ6M?si=VnQ4WDmoiKIlunES}

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος εκτίμησε χθες πως «τον Δεκαπεντάυγουστο δεν θα έχουμε 8 μποφόρ και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία».

«Στην Αθήνα, θα κυμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς», υποστήριξε, κάνοντας λόγο για έναν «όμορφο και δροσερό Δεκαπενταύγουστο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, που εξήγησε πως αν και ο καιρός επιστρέφει αρχικά σε συνθήκες καύσωνα - φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τους 41 βαθμούς - στη συνέχεια θα δροσίσει.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid08aCXyVKdcPW7RzNR3in5QAyvp4x9vnvZg5ThvQ8fRQprJUWRWuaTXj52hykVMVQMl}