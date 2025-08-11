Ωρολογιακή βόμβα ο καιρός «hot-dry-windy»: Πού θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος

Οι θυελλώδεις άνεμοι και τα 40αρια δημιουργούν ένα «εκρηκτικό» σκηνικό: Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική και άλλες έξι περιφέρειες της χώρας.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική Προστασία, καθώς ο καιρός τύπου «Hot-Dry-Windy» που θα επικρατήσει στην χώρα μας έως την Τετάρτη δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση φωτιάς.

Όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, ο πυρομετωρολογικός κίνδυνος θα παραμείνει από «πολύ υψηλός» έως «ακραίος» τα επόμενα 24ωρα, καθώς προβλέπονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι (τοπικά έως και 7 μποφόρ), άνοδος της θερμοκρασίας και επικράτηση ατμοσφαιρικής ξηρασίας - κάτι που αυξάνει σημαντικά την ευφλεκτότητα των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο των πυρκαγιών σε σχεδόν όλη την χώρα.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα Δευτέρα, η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι έως τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν κατά τόπους θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, έως και 8 μποφόρ, στο κεντρικό Αιγαίο και τη νότια Εύβοια.

Κατά τα άλλα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 5-7 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και τη νότια Εύβοια θα φτάσουν τα 8 μποφόρ έως το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39-41°C στα δυτικά ηπειρωτικά, τους 36-38°C στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, τους 35-37°C στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο και για τους «τυχερούς» στους 30-32°C σε Κυκλάδες, Σποράδες και βόρεια Κρήτη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στους 41 στα δυτικά ο υδράργυρος και την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Νέα πτώσης της θερμοκρασίας την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Δροσερός ο Δεκαπενταύγουστος

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.