Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινόη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινόη Φωτογραφία: firenews greece
Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και χορτολιβαδική έκταση λίγο πριν τις 03.00 τα ξημερώματα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 116 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία, για αυτό και δεν κρίθηκε αναγκαίο να αποσταλεί εναέριο μέσο πυρόσβεσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έκλεισε για λίγο την παλαιά εθνική οδό Αθηνών- Θηβών, καθώς και άλλους δρόμους στην περιοχή, αλλά πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία οι περισσότεροι και παραμένει κλειστή μόνο η οδός Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της Περιφερειακής Οινόης.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112.

531204856_1062392882719230_5301006841648047550_n_a839c.jpg

Σημειώνεται πως λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης. Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.

