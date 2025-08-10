Games
Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από την είδηση του θανάτου της ηθοποιού.

Πέθανε στα 77 της χρόνια η ηθοποιός και σεναριογράφος, Σοφία Σεϊρλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών στο βορειοανατολικό Αιγαίο όπου παραθέριζε. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η άτυχη καλλιτέχνιδα παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά.

Η φίλη της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές.

Ποια ήταν η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 1 Δεκεμβρίου 1947. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, εν συνεχεία συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες Θεατρικές Σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας. Η Σοφία Σεϊρλή πρόσφατα συμμετείχε στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» ενσαρκώνοντας τη Μάρω Λυκογιάννη, η οποία είναι η μητέρα του Ζάχου.

