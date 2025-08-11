Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Σοφία Σεϊρλή: Συγκίνηση για τον θάνατο από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας - «Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...»

Σοφία Σεϊρλή: Συγκίνηση για τον θάνατο από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας - «Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...»
Σε ανάρτησή της η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού αποκαλύπτει ότι το τραγικό περιστατικό έγινε στην παραλία Καμάρι προσθέτοντας ότι σε τηλεφώνημα που είχαν είχε πει στη συνάδελφό της να επιλέξουν άλλη παραλία γιατί «έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα».

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος από πνιγμό της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή στους Φούρνους Ικαρίας όπου έκανε τις διακοπές της μαζί με μία φίλη της.

Σε ανάρτησή της η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού αποκαλύπτει ότι το τραγικό περιστατικό έγινε στην παραλία Καμάρι προσθέτοντας ότι σε τηλεφώνημα που είχαν είχε πει στη συνάδελφό της να επιλέξουν άλλη παραλία γιατί «έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα».

«Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες» καταλήγει στην ανάρτησή της η Κατερίνα Μαραγκού.

Όλη η ανάρτηση της Κατερίνας Μαραγκού για τη Σοφία Σεϊρλή

«Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κ Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί, δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία. Δεν με άκουσες.

Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας.

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ.

Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες»

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η ξαδέλφη της αλλά και ο ηθοποιός - σκηνοθέτης και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:

«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ' αγαπούσε...»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2532620837099670&id=100010553347751&ref=embed_post}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Άδωνις Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας ή Τεχνητής Νοημοσύνης;

Άδωνις Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας ή Τεχνητής Νοημοσύνης;

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Ζαφείρης Φαχούρης: Η αρμονία στην πλαστική χειρουργική

Ζαφείρης Φαχούρης: Η αρμονία στην πλαστική χειρουργική

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Ελλάδα
Γιάννης Στάνκογλου: Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα, κρατάω μικρό καλάθι πια

Γιάννης Στάνκογλου: Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα, κρατάω μικρό καλάθι πια

Life
Μαρίνος Κόνσολος: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό

Μαρίνος Κόνσολος: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό

Life
Συγκλονίζει η Δήμητρα Παπαδήμα: «Σήκωσε την καραμπίνα να με χτυπήσει»

Συγκλονίζει η Δήμητρα Παπαδήμα: «Σήκωσε την καραμπίνα να με χτυπήσει»

Life

NETWORK

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

healthstat.gr
Άδικη και ακατανόητη η στοχοποίηση εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ

Άδικη και ακατανόητη η στοχοποίηση εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ

ienergeia.gr
Enaon EDA: Σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αθήνα

Enaon EDA: Σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αθήνα

ienergeia.gr
Γ. Μανιάτης: Θα επιβάλει κυρώσεις η Ευρώπη στην Τουρκία για τις παράνομες και προκλητικές της ενέργειες σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο;

Γ. Μανιάτης: Θα επιβάλει κυρώσεις η Ευρώπη στην Τουρκία για τις παράνομες και προκλητικές της ενέργειες σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο;

ienergeia.gr
Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

healthstat.gr
Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

healthstat.gr
Τι κάηκε από την φωτιά στην Κερατέα - Η ανάλυση της Υπηρεσίας Copernicus για την πληγείσα έκταση

Τι κάηκε από την φωτιά στην Κερατέα - Η ανάλυση της Υπηρεσίας Copernicus για την πληγείσα έκταση

ienergeia.gr
Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

healthstat.gr