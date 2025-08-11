Games
Άνω των 40 ετών 45 πλοία που ταξιδεύουν στα ελληνικά νησιά

Τα 45 από τα 153 πλοία που ταξιδεύουν στα νησιά έχουν ξεπεράσει τις τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου φτάνει τα 30 έτη.

Περισσότερο από το 29% του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου είναι άνω των 40 ετών, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της XRTC Business Consultants.

Από τα 153 πλοία που εξυπηρετούν 120 κατοικημένα νησιά

  • τα 45 έχουν ξεπεράσει τις τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου φτάνει τα 30 έτη, έναντι 24 ετών του ευρωπαϊκού.
  • Το 17% των πλοίων είναι κάτω των 20 ετών.

Η κυβέρνηση προχωρά σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ως επιδοτήσεις και 700 εκατ. ευρώ ως δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ευνοϊκούς όρους. Το πρόγραμμα αφορά ακτοπλοϊκές εταιρείες που πληρούν κριτήρια επιλεξιμότητας, μεταξύ των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα.

Στόχοι είναι η μείωση εκπομπών CO₂ και ρύπων, η συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η μείωση κόστους λειτουργίας και καυσίμων, η αποφυγή προστίμων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Με τη συμμετοχή ιδιωτικών και τραπεζικών κεφαλαίων, οι συνολικές επενδύσεις εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ.

Ο στόλος συνδέει σχεδόν σε καθημερινή βάση 89 νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο και μεταφέρει περίπου 9 εκατ. τόνους αγαθών, καλύπτοντας το 82% των εμπορευματικών μεταφορών προς τα νησιά. Η Attica Group και οι Μινωικές Γραμμές έχουν ανακοινώσει σχέδια κατασκευής νέων πλοίων και αναβάθμισης των υπαρχόντων.

Οι 24 μικρότερες εταιρείες του κλάδου, που δραστηριοποιούνται κυρίως σε άγονες και ενδονησιωτικές γραμμές, αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση λόγω περιορισμένων ιδίων κεφαλαίων και έλλειψης εταιρικής διαφάνειας. Για το 2025, οι επιδοτήσεις των άγονων γραμμών ανέρχονται σε 148 εκατ. ευρώ.

