Παραλίγο τραγωδία στο «Γεννηματάς» - Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο

Το περιστατικό γνωστοποίησε ο επιμελητής Α' ακτινολογίας ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.

Τελευταία στιγμή σώθηκε εργαζόμενη, σύμφωνα με καταγγελία, στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» στην Αθήνα, όταν το ασανσέρ έκανε ελεύθερη πτώση από τον τρίτο όροφο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιεί ο Χρήστος Αργύρης, επιμελητής Α' ακτινολογίας ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, ΓΣ ΠΙΣ, Μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, ένα ασανσέρ έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου «Γεννηματάς» στο ισόγειο και, όπως ευτυχώς από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Μάλιστα, μέσα στο ασανσέρ εκείνη την ώρα, περιγράφει ο κ. Αργύρης, βρισκόταν εργαζόμενη τεχνολόγος με βαρύ ακτινολογικό μηχάνημα, η οποία τελευταία στιγμή κατάφερε να πηδήξει έξω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνολόγος τη στιγμή που έβγαινε από το ασανσέρ, άρχισε να υποχωρεί και τη βοήθησε συνάδελφός της να βγει έξω. Ακολούθως, με ανοιχτή την πόρτα ο θάλαμος υποχώρησε και βρέθηκε στο ισόγειο.

«Αν σκοτωνόταν η συνάδελφος ή τραυματιζόταν βαριά θα έφταιγε πάλι η κακιά η ώρα ή η “απουσία αξιολόγησης ” των δημοσίων υπαλλήλων; Τι θα γινόταν αν υπήρχε φορείο με ασθενή σε αυτό το ασανσέρ; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;», τα ερωτήματα του ίδιου προς τον υπουργό Υγείας», αναφέρει ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Ιανουαρίου είχε πέσει ασανσέρ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταύρος» και είχαν τραυματιστεί 4 άτομα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Ιανουαρίου, είχε πέσει ασανσέρ στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

ΑΣΑΝΣΕΡ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΒΟΥΤΗΞΕ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΣΤΟ ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

«Σήμερα 10 Αυγούστου, ημέρα γενικής εφημερίας, από τύχη δεν θρηνησαμε θύματα στο Γεννηματάς.

Τεχνολόγος του ακτινολογικου τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 -δηλαδή αυτό με τις περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, την ΜΕΘ και πάνω από όλα το ΤΕΠ - προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξηλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο.

Κε Υπουργε Υγείας, κα Διοικητρια, κε Υποδιοικητη, επιστημονικό και διοικητικο συμβούλιο δυο τρεις ρητορικές ερωτήσεις μόνο θα σας απευθύνω:

Όσο χαριεντιζεστε μεταξύ σας, φωτογραφιζεστε σε ταβέρνες πολυτελείας, αυτοσυγχαιρεστε στο τουιτερ για "συντονισμό " μειζονων ιατρικών πράξεων εξ αποστάσεως, δηλώνετε περήφανοι για την μεγάλη επισκεψιμοτητα του Γεννηματάς (48% όλων των περιστατικών της Αττικής τον μήνα Ιούνη του 2025 προσήλθαν στο ΓΝΑ) μήπως να κάνετε κάποια στιγμή και την αυτοκριτική σας;

Μήπως αντί για τα καραγκιοζιλίκια με τα βραχιολάκια να δείτε λίγο τις συνθήκες εργασίας μας πιο σοβαρά;

Αν σκοτωνοταν η συνάδελφος ή τραυματιζοταν βαριά θα έφταιγε πάλι η κακιά η ώρα ή η "απουσία αξιολόγησης " των δημοσίων υπαλλήλων; Τι θα γινόταν αν υπήρχε φορείο με ασθενή σε αυτό το ασανσέρ; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;

Τα έχουμε δώσει όλα στην δουλειά, κάνουμε γαϊδουρινή υπομονή με την ένταση της υπερεργασίας μας και τώρα βλέπουμε ότι το "εργατικό ατύχημα " είναι στην ημερήσια διάταξη... και όταν μιλάμε για εργατικά ατυχήματα ή κάνουμε έγγραφα για αυτά, στην καλύτερη τρώμε μπούλιγκ και τρομοκρατία μέχρι καθαιρέσεις και μετακινήσεις….

Απαιτουμε άμεσα μαζικές προσλήψεις και τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην δουλειά μας.

Δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε Τέμπη το νοσοκομείο μας».

Χρίστος Αργύρης, επιμελητής Α ακτινολογίας ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, ΓΣ ΠΙΣ, Μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ενημερώνει ότι σήμερα, 10/08/2025 και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ' όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.

Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».