Ανελκυστήρες: Ποια στοιχεία δηλώνονται, μέχρι πότε κάνουμε την αίτηση

Σκοπός η καταγραφή των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σε λειτουργία τέθηκε, από την Παρασκευή 1η Αυγούστου 2025, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η πλατφόρμα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, «καλύπτει ένα πολυετές θεσμικό και τεχνικό κενό και αποτελεί το πρώτο βήμα» για την καθολική συμμόρφωση των ανελκυστήρων της χώρας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, «η πιστοποίηση των ανελκυστήρων αφορά την ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν καθημερινά. Το ελληνικό κράτος αποκτά για πρώτη φορά μία πλήρη εικόνα της τεχνικής κατάστασης και ασφάλειας του συνόλου των ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα».

Η ηλεκτρονική απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες- ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης- ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή και αν έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα Μητρώα και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, από τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εξουσιοδοτημένους συντηρητές και εγκαταστάτες.

Η απογραφή γίνεται μέσω της εισόδου στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet (ή με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για τους υπεύθυνους λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου) και απαιτεί: Στοιχεία ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου, διεύθυνση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, αριθμός στάσεων, έτος εγκατάστασης, καθώς και στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό Αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, ελέγχου, ασφάλισης ή μεταβίβασης ακινήτου.