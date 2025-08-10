Games
Ελλάδα

Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Κυριακή

Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Κυριακή
Σήμερα Κυριακή, 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Ήρωνος και των Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων.

Σήμερα Κυριακή, 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Ήρωνος και των Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων
  • Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης
  • Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ

11 Αυγούστου, Δευτέρα

Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος

Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου

12 Αυγούστου, Τρίτη

Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου

13 Αυγούστου, Τετάρτη

Απόδοσις της εορτής της Μεταμορφώσεως, Μάρτυρος Κορωνάτου

14 Αυγούστου, Πέμπτη

Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Μιχαίου του προφήτου

15 Αυγούστου, Παρασκευή

Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα, Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *, Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος *, Γεσθημανή, Ιεσθημανή, Θεοτόκης, Θεοτοκία, Μαριάντζελα, Μαρινέλα, Ελεούσα, Λούση, Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα, Ηλιοστάλακτη, Καθολική, Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια, Πρέσβεια, Πρεσβεία, Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

Κοίμησις της Θεοτόκου

