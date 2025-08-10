Καιρός: Οι περιοχές που επιστρέφουν οι συνθήκες καύσωνα - Πώς θα φτάσουμε έως 15 Αυγούστου

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι «επανέρχονται τα 40άρια», επισημαίνοντας ότι στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα ισχυρά μελτέμια, παρότι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, θα προσφέρουν ανάσες δροσιάς.

Νέα δεδομενα για τον καιρό έως τις 15 Αυγούστου. Όλα δείχνουν ότι παραμένουν ισχυροί άνεμοι σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ενώ έρχονται τα 40αρια και μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για συνθήκες καύσωνα.

Ειδικότερα σε συνθήκες καύσωνα επιστρέφει ο καιρός από τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τους 41 βαθμούς, με τη θερμοκρασία να αρχίζει να πέφτει από την Τετάρτη (13/8), όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτηση του για τον καιρό των επόμενων ημερών. Αναφερόμενος στις υψηλές θερμοκρασίες σημειώνει χαρακτηριστικά πως «επανέρχονται τα 40αρια».

Περιοχές με συνθήκες καύσωνα

Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40-41°C, δημιουργώντας συνθήκες καύσωνα.

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τη ζέστη και να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν οι Αρχές λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και θυελλώδεις ανέμους τοπικά 8 Μποφόρ στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Πολύ υψηλός κίνδυνος χαρακτηρίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές των περιφερειών Δυτικής και Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και Ηπείρου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο από το πρωί της Κυριακής, το μελτέμι θα διατηρήσει την έντασή του στο Αιγαίο μέχρι και τη Δευτέρα.

Ο καιρός από την ΕΜΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.