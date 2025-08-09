Καύσωνας: Επιστρέφουν οι υψηλές θερμοκρασίες - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

Ο καύσωνας επιστρέφει δυναμικά στις αρχές της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές.

Σε συνθήκες καύσωνα επιστρέφει ο καιρός από τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τους 41 βαθμούς, με τη θερμοκρασία να αρχίζει να πέφτει από την Τετάρτη (13/8).

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτηση του για τον καιρό των επόμενων ημερών, αναφερόμενος στις υψηλές θερμοκρασίες σημειώνει χαρακτηριστικά πως «επανέρχονται τα 40αρια».

Η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι «επανέρχονται τα 40άρια», επισημαίνοντας ότι στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα ισχυρά μελτέμια, παρότι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, θα προσφέρουν ανάσες δροσιάς.

Περιοχές με συνθήκες καύσωνα

Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40-41°C, δημιουργώντας συνθήκες καύσωνα.

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τη ζέστη και να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Δείτε την ανάρτηση:

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/10163545111987790}