Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Καύσωνας: Επιστρέφουν οι υψηλές θερμοκρασίες - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

Καύσωνας: Επιστρέφουν οι υψηλές θερμοκρασίες - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
Ο καύσωνας επιστρέφει δυναμικά στις αρχές της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές.

Σε συνθήκες καύσωνα επιστρέφει ο καιρός από τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τους 41 βαθμούς, με τη θερμοκρασία να αρχίζει να πέφτει από την Τετάρτη (13/8).

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτηση του για τον καιρό των επόμενων ημερών, αναφερόμενος στις υψηλές θερμοκρασίες σημειώνει χαρακτηριστικά πως «επανέρχονται τα 40αρια».

Η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι «επανέρχονται τα 40άρια», επισημαίνοντας ότι στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα ισχυρά μελτέμια, παρότι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, θα προσφέρουν ανάσες δροσιάς.

Περιοχές με συνθήκες καύσωνα

Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40-41°C, δημιουργώντας συνθήκες καύσωνα.

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τη ζέστη και να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Δείτε την ανάρτηση:

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/10163545111987790}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Ιταλία: Προ των πυλών ο καύσωνας «Χάροντας»

Ιταλία: Προ των πυλών ο καύσωνας «Χάροντας»

Διεθνή
Ισπανία: Πάνω από 1.000 θάνατοι αποδόθηκαν στον καύσωνα τον Ιούλιο

Ισπανία: Πάνω από 1.000 θάνατοι αποδόθηκαν στον καύσωνα τον Ιούλιο

Διεθνή
Καιρός: Έρχεται έντονο κύμα ζέστης μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Καιρός: Έρχεται έντονο κύμα ζέστης μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Ελλάδα
Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές

Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές

Ελλάδα

NETWORK

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

healthstat.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

healthstat.gr
Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

healthstat.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr