Κυψέλη: Συνελήφθη και ο δεύτερος από τα αδέλφια που είχαν ξυλοκοπήσει υπάλληλο καθαριότητας

Κυψέλη: Συνελήφθη και ο δεύτερος από τα αδέλφια που είχαν ξυλοκοπήσει υπάλληλο καθαριότητας
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy.

Συνελήφθη μετά από δύο μήνες και ο δεύτερος από τα αδέλφια που είχαν ξυλοκοπήσει άγρια υπάλληλο καθαριότητας στην οδό Νιόβης στην Κυψέλη, τον περασμένο Ιούνιο.

Πρόκειται για ένα 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη βραδινές ώρες της 6.8.2025 στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία για την επίθεση στην Κυψέλη.

Υπενθυμίζεται ότι, βραδινές ώρες της 7.6.2025 στην περιοχή της Κυψέλης, ο 38χρονος, μαζί με τον 34χρονο αδελφό του και έναν ακόμα ημεδαπό φίλο τους, αφού αποβιβάστηκαν από ΙΧ αυτοκίνητο, ξυλοκόπησαν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, επειδή τους καθυστερούσε το απορριμματοφόρο όχημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και στοιχείων στο πλαίσιο προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος ως ένας εκ των εμπλεκομένων στο περιστατικό και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

