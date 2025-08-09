Games
Δικηγόροι κατά της απαγόρευσης κινητών στις ανακρίσεις Τριαντοπούλου: «Αδιαπραγμάτευτη η αξιοπρέπειά μας»

Δικηγόροι κατά της απαγόρευσης κινητών στις ανακρίσεις Τριαντοπούλου: «Αδιαπραγμάτευτη η αξιοπρέπειά μας» Φωτογραφία: Unsplash
Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας θεωρεί πως η απαγόρευση των κινητών στους δικηγόρους δημιουργεί νομικό προηγούμενο και επιφυλάσσεται σε κινητοποιήσεις.

Πρωτοφανή χαρακτηρίζουν οι δικηγόροι την υποχρέωση αφαίρεσης των κινητών τους που επέβαλλε ο Άρειος Πάγος στις ανακρίσεις για τα Τέμπη και όλες εκείνες που υπόκεινται στην εφαρμογή του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας θεωρεί πως η απαγόρευση των κινητών στους δικηγόρους δημιουργεί νομικό προηγούμενο και επιφυλάσσεται σε κινητοποιήσεις.

Αναλυτικά σε ανακοίνωση της αναφέρει:

«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων τωννΔικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος , η οποία συνεδρίασε εκτάκτως στις 8.8.2025, με αφορμή το από 7.8.2025 Δελτίο Τύπου του Αρείου Πάγου, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Με το από 7.8.2025 Δελτίο Τύπου ο Αρειος Πάγος για μία ακόμη φορά παρεμβαίνει σε ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης, χωρίς να έχει προς τούτο αρμοδιότητα ούτε εκ του ΚΠΔ ούτε εκ του Κώδικος Οργανισμού Δικαστηρίων. Το Δικαστήριο του άρθρου 86 Σ αποτελεί Ειδικό Δικαστήριο ευθέως προβλεπόμενο από το Σύνταγμα, συγκροτείται από μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και η εποπτεία της λειτουργίας του δεν υπάγεται σε κανένα άλλο Δικαστήριο της χώρας. Κατά συνέπεια, ο Αρειος Πάγος αναρμοδίως παρενέβη σε ζητήματα της ανακριτικής διαδικασίας του άνω Δικαστηρίου για τα οποία αρμόδιος είναι ο ορισθείς ανακριτής.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση δημιουργεί πρωτοφανές δικαστικό προηγούμενο και ανοίγει «τον ασκό του Αιόλου» καθώς μπορεί να αποτελέσει κατευθυντήρια γραμμή για την επέκταση του μέτρου της παράδοσης των συσκευών κινητής τηλεφωνίας , πέραν των υποθέσεων του άρθρου 86Σ και σε άλλες υποθέσεις που βρίσκονται στην ανάκριση ή ακόμη και στην προανάκριση, κατ’ επίκληση της ανάγκης διασφάλισης της μυστικότητας της ανάκρισης- προανάκρισης.

Το μέτρο της παράδοσης των συσκευών κινητής τηλεφωνίας κατάντην είσοδο στο χώρο των γραφείων της ανάκρισης δεν προβλέπεται από το νόμο, δεν είναι πρόσφορο και λυσιτελές και ουδέποτε έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, που ο ανακριτής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα, κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 251 παρ. 2 ΚΠΔ αφού ουδέν εισφέρει στη μυστικότητα της διαδικασίας δεδομένου ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στη δικογραφία και οι διάδικοι και δικαίωμα λήψης αντιγράφων αυτής.

Εάν ο Αρειος Πάγος υπονοεί ότι η εφαρμογή του άνω μέτρου επιβάλλεται για την αποφυγή καταγραφής της ανακριτικής διαδικασίας, τέτοιο γεγονός μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση δε, ο ανακριτής δύναται να λαμβάνει, κατά περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα τάξης.

Η αδικαιολόγητη και οριζόντια εφαρμογή του άνω μέτρου συνιστά ιταμή προσβολή στο πρόσωπο και στο θεσμικό ρόλο του δικηγόρου, ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης.

Ας μην διαφεύγει, άλλωστε, της προσοχής ότι ο δικηγόρος δεσμεύεται από αυστηρούς ηθικούς, δεοντολογικούς και δικονομικούς κανόνες, που επιβάλλουν την
απόλυτη εχεμύθεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η συλλήβδην αμφισβήτηση του ρόλου του εγείρει σοβαρά ζητήματα στην απονομή της Δικαιοσύνης και στο Κράτος Δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την απόλυτη και κατηγορηματική αντίθεσή της στην εφαρμογή του άνω μέτρου και θα καλέσει τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας να προβούν σε στοχευμένες κινητοποιήσεις σε όποια ανακριτική διαδικασία επιχειρηθεί το μέτρο αυτό να εφαρμοστεί.

Η αξιοπρέπειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη».

