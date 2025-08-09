Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Μήλος: Πώς συνέβη η τραγωδία με το ζευγάρι τουριστών στο Σαρακήνικο

Μήλος: Πώς συνέβη η τραγωδία με το ζευγάρι τουριστών στο Σαρακήνικο Φωτογραφία: Unsplash
Πήγε να σώσει τη σύντροφό του και πνίγηκαν και οι δύο.

Συγκλονισμένη είναι η Μήλος μετά την τραγωδία με τον πνιγμό ενός ζευγαριού τουριστών στο Σαρακήνικο.

Το ζευγάρι είχε πάει να βγάλει φωτογραφίες, ωστόσο στο σημείο έπνεεαν θυελλώδεις άνεμοι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να παρασυρθεί από το κύματα. Ο σύντροφος της στην προσπάθειά του να τη σώσει, βούτηξε και εκείνος, βρίσκοντας τραγική κατάληξη από πνιγμό.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, μίλησε στο ΕΡΤΝews για το περιστατικό και υπογράμμισε πως υπάρχει ανάγκη επιβολής μέτρων και σήμανσης σε παραλίες.

Ο ίδιος ανέφερε συγκεκριμένα πως όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να υπάρχει πρωτοβουλία από τις λιμενικές αρχές να κλείνει το σημείο, να μην μπορεί ούτε φωτογραφία να πάει κάποιος να βγάλει, ούτε να πηδάει από τα βράχια μέσα στη θάλασσα. Και όταν τελειώνουν τα καιρικά φαινόμενα να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί, να το φωτογραφήσει. Για μπάνιο δεν υπάρχουν σκάλες, δεν υπάρχουν σημαδούρες και δεν είναι οργανωμένα. Δεν υπάρχει τίποτα από υποδομή.

«Αφού λοιπόν είναι ένα πολυσύχναστο μέρος να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες με κάποιες ειδικές σκάλες, κάποια μέτρα ασφαλείας, να μπορεί ο κόσμος με ασφάλεια και να βουτήξει και να πηγαίνει όταν έχει καλό καιρό για φωτογραφία» συμπλήρωσε.

Και κατέληξε: «Αλλιώς να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει άνθρωπος εκεί να το κλείνει και φυλάσσει το μέρος και να βγει μια απαγόρευση για τις μέρες που έχει ισχυρούς ανέμους λόγω των καταστάσεων και λόγω της ιδιομορφίας του νησιού»

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο - Ο αέρας παρέσυρε τη γυναίκα, βούτηξε ο σύζυγος να τη σώσει

Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο - Ο αέρας παρέσυρε τη γυναίκα, βούτηξε ο σύζυγος να τη σώσει

Ελλάδα
Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή η 74χρονη κολυμβήτρια

Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή η 74χρονη κολυμβήτρια

Ελλάδα
Τραγωδία στη Ροδόπη: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την 12χρονη

Τραγωδία στη Ροδόπη: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την 12χρονη

Ελλάδα
Τραγωδία στο Άγιος Όρος: Απανθρακώθηκε ο οδηγός μετά από πτώση φορτηγού σε χαράδρα

Τραγωδία στο Άγιος Όρος: Απανθρακώθηκε ο οδηγός μετά από πτώση φορτηγού σε χαράδρα

Ελλάδα

NETWORK

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

healthstat.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

healthstat.gr
Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr