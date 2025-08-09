Μήλος: Πώς συνέβη η τραγωδία με το ζευγάρι τουριστών στο Σαρακήνικο

Πήγε να σώσει τη σύντροφό του και πνίγηκαν και οι δύο.

Συγκλονισμένη είναι η Μήλος μετά την τραγωδία με τον πνιγμό ενός ζευγαριού τουριστών στο Σαρακήνικο.

Το ζευγάρι είχε πάει να βγάλει φωτογραφίες, ωστόσο στο σημείο έπνεεαν θυελλώδεις άνεμοι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να παρασυρθεί από το κύματα. Ο σύντροφος της στην προσπάθειά του να τη σώσει, βούτηξε και εκείνος, βρίσκοντας τραγική κατάληξη από πνιγμό.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, μίλησε στο ΕΡΤΝews για το περιστατικό και υπογράμμισε πως υπάρχει ανάγκη επιβολής μέτρων και σήμανσης σε παραλίες.

Ο ίδιος ανέφερε συγκεκριμένα πως όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να υπάρχει πρωτοβουλία από τις λιμενικές αρχές να κλείνει το σημείο, να μην μπορεί ούτε φωτογραφία να πάει κάποιος να βγάλει, ούτε να πηδάει από τα βράχια μέσα στη θάλασσα. Και όταν τελειώνουν τα καιρικά φαινόμενα να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί, να το φωτογραφήσει. Για μπάνιο δεν υπάρχουν σκάλες, δεν υπάρχουν σημαδούρες και δεν είναι οργανωμένα. Δεν υπάρχει τίποτα από υποδομή.

«Αφού λοιπόν είναι ένα πολυσύχναστο μέρος να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες με κάποιες ειδικές σκάλες, κάποια μέτρα ασφαλείας, να μπορεί ο κόσμος με ασφάλεια και να βουτήξει και να πηγαίνει όταν έχει καλό καιρό για φωτογραφία» συμπλήρωσε.

Και κατέληξε: «Αλλιώς να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει άνθρωπος εκεί να το κλείνει και φυλάσσει το μέρος και να βγει μια απαγόρευση για τις μέρες που έχει ισχυρούς ανέμους λόγω των καταστάσεων και λόγω της ιδιομορφίας του νησιού»