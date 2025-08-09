Φωτιά τώρα: Εκκενώνονται Άγιος Νικόλαος, Χάρβαλο και Μαύρο Λιθάρι - Εφιάλτης με έναν νεκρό στην Αττική

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αττική σήμερα. Εκτός ελέγχου και στην Ηλεία. Live όλες οι εξελίξεις από τις φωτιές τώρα.

Εκτός ελέγχου είναι η φωτιά στην Αττική και σήμερα Σάββατο 9/8. Η φωτιά που ξεκίνησε στην Κερατέα χθες το μεσημέρι με έναν νεκρό, έκαιγε σπίτια και ήταν ανεξέλεγκτη όλο το βράδυ.

Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν με μεγάλη ένταση στην περιοχή και τα 112 είναι συνεχή.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού, τα μέτωπα είναι 3: το ένα κινείται προς τη Γερακίνα, στην παλαιά χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας, το δεύτερο προς Καταφυγή και το τρίτο προς Θυμάρι. Μήνυμα 112 έλαβαν και οι κάτοικοι στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι κατά τις 04:40 τα ξημερώματα.

Μεγάλη αναζωπύρωση και στην Αρχαία Ολυμπία, εν μέσω ισχυρών ριπών ανέμου είχαμε τη νύχτα. Η κατάσταση το πρωί είναι καλύτερη στην Αρχαία Ολυμπία.

LIVE