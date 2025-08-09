Φωτιά τώρα: Εκκενώνονται Άγιος Νικόλαος, Χάρβαλο και Μαύρο Λιθάρι - Εφιάλτης με έναν νεκρό στην Αττική

Εκτός ελέγχου είναι η φωτιά στην Αττική και σήμερα Σάββατο 9/8. Η φωτιά που ξεκίνησε στην Κερατέα χθες το μεσημέρι με έναν νεκρό, έκαιγε σπίτια και ήταν ανεξέλεγκτη όλο το βράδυ.
Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν με μεγάλη ένταση στην περιοχή και τα 112 είναι συνεχή.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού, τα μέτωπα είναι 3: το ένα κινείται προς τη Γερακίνα, στην παλαιά χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας, το δεύτερο προς Καταφυγή και το τρίτο προς Θυμάρι. Μήνυμα 112 έλαβαν και οι κάτοικοι στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι κατά τις 04:40 τα ξημερώματα.
Μεγάλη αναζωπύρωση και στην Αρχαία Ολυμπία, εν μέσω ισχυρών ριπών ανέμου είχαμε τη νύχτα. Η κατάσταση το πρωί είναι καλύτερη στην Αρχαία Ολυμπία.
LIVE
Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο Σαρωνικού08:17:33
Άρχισαν οι ρίψεις των εναέριων μέσων στο Μαύρο Λιθάρι07:32:27
Άρχισαν οι ρίψεις των πρώτων εναέριων μέσων - νέο μήνυμα από το 11206:52:46
Πριν από λίγα λεπτά άρχισαν οι ρίψεις των πρώτων εναέριων μέσων στο Θυμάρι. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τη μάχη της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Χάρβαλο προς την Ανάβυσσο.
Εκκενώσεις που έγιναν το βράδυ σε σπίτια, γηροκομεία, αδέσποτα και κατασκηνώσεις06:29:44
Στο μέτωπο της φωτιάς, ο Δημήτρης Παπαχρήστου μίλησε για τις υλικές ζημιές που θα έχει εικόνα αύριο αλλά και τις εκκενώσεις που έγιναν το βράδυ σε σπίτια, γηροκομεία, αδέσποτα και κατασκηνώσεις.
Η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες συνεχίζεται στην Ηλεία06:23:15
Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση στο Άγιο Νικόλαο και το Μαύρο Λιθάρι06:20:03
Νέο μήνυμα 112 ήχησε μισή ώρα μετά τις 4 το πρωί του Σαββάτου (9/8) καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι να εκκενώσουν τους οικισμούς.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο_Λιθάρι απομακρυνθείτε προς #Αθήνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.