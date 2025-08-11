Games
Το φιόρδ στην Πελοπόννησο που ελάχιστοι γνωρίζουν

Το φιόρδ στην Πελοπόννησο που ελάχιστοι γνωρίζουν Φωτογραφία: Ηlias Mpr Photography / YouTube
Γνωρίστε το «ελληνικό φιόρδ» της Πελοποννήσου που θυμίζει Νορβηγία και το παραθαλάσσιο χωριό στις όχθες του.

Στις ανατολικές ακτές της Λακωνίας, στην Πελοπόννησο, κρύβεται ένας προορισμός που μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα στις Κυκλάδες και τα φιόρδ της Σκανδιναβίας. Ο Γέρακας, ένα μικρό αιγαιοπελαγίτικο χωριό, εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη καθώς είναι χτισμένος κυριολεκτικά μέσα σε ένα φυσικό φιόρδ, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα.

Παρότι πρόκειται για έναν τόπο σπάνιας φυσικής ομορφιάς, όπου η παρθένα φύση συναντά τη γραφική αρχιτεκτονική, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος στους περισσότερους τουρίστες. Αυτό ακριβώς του επιτρέπει να διατηρεί την αυθεντικότητα και την ηρεμία του, χωρίς έντονες ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Τα κατάλευκα σπίτια με τα χρωματιστά πορτοπαράθυρα και τις κεραμοσκεπές απλώνονται κατά μήκος των μακρόστενων θαλάσσιων όρμων. Οι απότομες, βραχώδεις ακτές θυμίζουν πλημμυρισμένα φαράγγια, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα πιστεύει κανείς πως βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το μικροσκοπικό, απάνεμο λιμανάκι θυμίζει Κυκλάδες, ενώ στους τρεις οικισμούς του χωριού (Λιμάνι, Γέρακας και Άγιος Ιωάννης) θα βρείτε μερικά παραδοσιακά ταβερνάκια και περιποιημένα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ιδανικά για ήσυχες διακοπές μακριά από την πολυκοσμία.

Ο Γέρακας, γνωστός κατά τη βυζαντινή περίοδο ως Ιέραξ, κατείχε στρατηγική σημασία στο παρελθόν. Υπήρξε ναύσταθμος των Βυζαντινών στις μάχες με τους Σαρακηνούς, αλλά και ασφαλές αγκυροβόλιο για τους Υδραίους, τους Σπετσιώτες και άλλους εμπόρους που αναζητούσαν προστασία από τις τρικυμίες.

Δείτε το βίντεο με το φιόρδ της Πελοποννήσου:

{https://www.youtube.com/watch?v=XAEiBnzv5N4}

