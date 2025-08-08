Games
Ελλάδα

«Σωτηρία»: Η ανακοίνωση για τη φωτιά στο νοσοκομείο

«Σωτηρία»: Η ανακοίνωση για τη φωτιά στο νοσοκομείο Φωτογραφία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Από την φωτιά έχουν προκληθεί ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήρι του νοσοκομείου «Σωτηρία».

Ανακοίνωση για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα την Παρασκευή στο νοσοκομείο Σωτηρία εξέδωσε η διοίηση της 1ης ΥΠΕ.

Όπως αναφέρει «σήμερα 08-08-2025 και ώρα 11:15π.μ. προκλήθηκε πυρκαγιά λόγω έκρηξης σε μηχάνημα στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» στον 2ο όροφο, στο κτήριο «Οίκος Αδερφών» στο οποίο συστεγάζονται Διοικητικές υπηρεσίες, το Παθολογοανατομικό και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο».

Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου «ενεργοποιήθηκε άμεσα η Επιτροπή Πυρασφάλειας του Νοσοκομείου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκκένωση του κτηρίου. Η φωτιά κατασβέστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 12.00 μμ.

Από την φωτιά έχουν προκληθεί ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Οι λοιποί χώροι του κτηρίου έχουν μείνει ανέπαφοι. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος» καταλήγει η ανακοίνωση.

