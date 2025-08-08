Games
Ελλάδα

Μωρό έπεσε από το μπαλκόνι στα Χανιά: Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

Μωρό έπεσε από το μπαλκόνι στα Χανιά: Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ Φωτογραφία: Aditya Romansa on Unsplash
Σοκάρει η είδηση της πτώσης ενός παιδιού μόλις ενός έτους από μπαλκόνι στην περιοχή Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων.

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα βρέφος μόλις ενός έτους, που έπεσε το βράδυ της Πέμπτης από μπαλκόνι σπιτου.

Το συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, σημειώθηκε όταν το μωρό διέφυγε της προσοχής της 17χρονης μητέρας, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε εντέλει σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων.

Όπως είπε ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης στην ΕΡΤ Χανίων, το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ παίδων, με πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.

Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού για έκθεση σε κίνδυνο, ωστόσο, η νεαρή αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, προκειμένου να μεταβεί στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

