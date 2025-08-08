Συναγερμός για την εξαφάνιση 33χρονου από την Καρύταινα

Συναγερμός για την εξαφάνιση 33χρονου στην Καρύταινα Αρκαδίας: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου».

Συναγερμός σήμανε στις αρχές έπειτα από την εξαφάνιση την Πέμπτη του 33χρονου Κωνσταντίνου Ασλανίδη από την περιοχή της Καρύταινας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/08/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης έχει ύψος 1,87μ., είναι 88 κιλά, έχει καστανά πράσινα μάτια και μαύρα μακριά μαλλιά αλoγoουρά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι t-shirt, μαύρη κοντή βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Ο 33χρονος, οδηγούσε μια μαύρη μηχανή Yamaha με αριθμό πινακίδας ΟΑΧ 0325.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.