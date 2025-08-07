Games
Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων σήμερα Παρασκευή – Έρχονται άνεμοι άνω των 100 χλμ

Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων σήμερα Παρασκευή – Έρχονται άνεμοι άνω των 100 χλμ
Καλό θα ήταν οι ταξιδιώτες αύριο από τα λιμάνια: Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου για τις νησιωτικές περιοχές και από αυτές, να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων στα πλοία φέρνουν τα μποφόρ την Παρασκευή. Καλό θα ήταν οι ταξιδιώτες αύριο από τα λιμάνια: Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου για τις νησιωτικές περιοχές και από αυτές, να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Τροποποίηση δρομολογίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

AERO 2 HIGHSPEED

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατούν αύριο Παρασκευή 08/08/2025, η προσέγγιση του πλοίου AERO 2 HIGHSPEED στο λιμάνι της Ερμιόνης κρίνεται επισφαλής, για το λόγο αυτό τόσο στο δρομολόγιο αναχώρησης από Πειραιά, όσο και στο δρομολόγιο επιστροφής από Σπέτσες, δε θα πραγματοποιηθεί η προσέγγιση στην Ερμιόνη και το δρομολόγιο θα τροποποιηθεί ως ακολούθως :

Αναχώρηση από Πειραιά αναχώρηση στις 13:45 για Σπέτσες 15:40-16:00, άφιξη Πειραιά 17:55.

ΑΡΙΑΔΝΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατούν αύριο Παρασκευή 08/08/2025 στο Κεντρικό Αιγαίο, τροποποιείται το δρομολόγιο του πλοίου ΑΡΙΑΔΝΗ από Μυτιλήνη προς Χίο και Πειραιά και διαμορφώνεται ως ακολούθως :

Αναχώρηση από Μυτιλήνη στις 21:00 (αντί 19:00) για Χίο 23:59-01:00, άφιξη στον Πειραιά στις 08:30 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

Θυελλώδεις άνεμοι πρόκειται να πλήξουν την χώρα, καθώς την εμφάνισή τους θα κάνουν τα μελτέμια του Αυγούστου.

Μάλιστα, οι συνθήκες ανά περιοχές προβλέπεται να είναι ακραία επικίνδυνες και σε πολλαπλά επίπεδα.

Ποιες περιοχές θα πλήξουν οι άνεμοι

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας υποστηρίζει ότι τα μελτέμια θα φέρουν «τοπικές θύελλες, απαγορευτικά απόπλου και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς». Κατά τόπους δεν αποκλείεται, επίσης, αύριο Παρασκευή 8 Αυγούστου, οι άνεμοι να ξεπεράσουν τα 100km/h και να δημιουργηθούν επικίνδυνα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, οι περιοχές που θα δουν τα πιο ισχυρά μελτέμια είναι οι εξής:

  • Κάβο Ντόρο
  • Νότιος Ευβοϊκός
  • Βόρειες Κυκλάδες
  • Καρπάθιο Πέλαγος
  • Δυτική – Νότια Κρήτη

Αναφέρει παράλληλα πως «καλό θα ήταν οι επίδοξοι ταξιδιώτες αύριο από τα λιμάνια: Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου για τις νησιωτικές περιοχές και από αυτές, να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Επίσης ασφαλίστε αντικείμενα (κεραίες, γλάστρες, τέντες κ.λ.π) για τυχόν ατυχήματα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησο. Οι θυελλώδεις άνεμοι με αυξομειώσεις θα διατηρηθούν μέχρι την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου».

Οι άνεμοι προκαλούν προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι στα δρομολόγια των πλοίων, με αποτέλεσμα οι πολίτες να είναι αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και ακυρώσιες στις περιοχές του Αιγαίου.

Το πρωί της Πέμπτης το επιβατικό–οχηματαγωγό–ταχύπλοο «TERA JET 2» δεν προσέγγισε το λιμάνι της Ηρακλειάς λόγω των ισχυρών ανέμων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά προς Πάρο – Νάξο – Κουφονήσι – Σχοινούσα – Ηρακλειά – Νάξο – Πάρο – Πειραιά.

Σε άλλη περίπτωση σήμερα το μεσημέρι, το επιβατικό–οχηματαγωγό–ταχύπλοο «CAT I» ενημέρωσε πως η προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι της Σερίφου κρίνεται επισφαλής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Λαύριο προς Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο. Τελικά, παρέκαμψε τη Σέριφο και συνέχισε για Σίφνο.

Αργότερα, το ίδιο πλοίο «CAT I», επιστρέφοντας από Σίφνο προς Κύθνο – Λαύριο, αντιμετώπισε εκ νέου δυσκολίες προσέγγισης στη Σέριφο για τους ίδιους λόγους.

Ακόμα, το επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος SuperJet δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από το λιμάνι της Πάρου με προορισμό τη Μύκονο.

Aιτία ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι ισχυροί άνεμοι.

