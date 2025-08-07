Τα μποφόρ στο Αιγαίο φέρνουν προβλήματα στα πλοία

Πλοία ταχύπλοα και επιβατηγά είτε δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν προγραμματισμένους προορισμούς είτε παρέμειναν δεμένα σε λιμάνια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων.

Αδυναμία προσέγγισης του «TERA JET 2» στο λιμάνι της Ηρακλειάς

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, η Λιμενική Αρχή Νάξου ενημερώθηκε ότι το επιβατικό–οχηματαγωγό–ταχύπλοο «TERA JET 2», σημαίας Κύπρου, δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι της Ηρακλειάς λόγω των ισχυρών ανέμων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά προς Πάρο – Νάξο – Κουφονήσι – Σχοινούσα – Ηρακλειά – Νάξο – Πάρο – Πειραιά. Οι επιβάτες με προορισμό την Ηρακλειά, καθώς και όσοι ανέμεναν στο νησί για να επιβιβαστούν, θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

Διπλή αδυναμία προσέγγισης του «CAT I» στη Σέριφο

Τις μεσημβρινές ώρες, η Λιμενική Αρχή Σερίφου ενημερώθηκε από τον Πλοίαρχο του επιβατικού–οχηματαγωγού–ταχύπλοου «CAT I», σημαίας Κύπρου, πως η προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι της Σερίφου κρίνεται επισφαλής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Λαύριο προς Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο. Τελικά, παρέκαμψε τη Σέριφο και συνέχισε για Σίφνο. Στο πλοίο ανέμεναν για αποβίβαση 69 επιβάτες, 19 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο, ενώ στο λιμάνι της Σερίφου περίμεναν για επιβίβαση προς Σίφνο 18 επιβάτες και 3 Ι.Χ.Ε. Όλοι θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Αργότερα, το ίδιο πλοίο «CAT I», επιστρέφοντας από Σίφνο προς Κύθνο – Λαύριο, αντιμετώπισε εκ νέου δυσκολίες προσέγγισης στη Σέριφο λόγω των ίδιων καιρικών συνθηκών. Στο πλοίο επέβαιναν προς αποβίβαση 22 επιβάτες και 4 Ι.Χ.Ε., ενώ στο λιμάνι περίμεναν για επιβίβαση 44 επιβάτες, 11 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο. Όλοι οι επιβάτες και τα οχήματα θα εξυπηρετηθούν επίσης με ευθύνη της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Ακινητοποίηση του «Superjet» στην Πάρο

Το ταχύπλοο επιβατηγό «Superjet» παρέμεινε ακινητοποιημένο στο λιμάνι της Πάρου την Πέμπτη, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, και δεν απέπλευσε για Μύκονο.

Το πλοίο θα μετέφερε 74 επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Λιμεναρχείο και την πλοιοκτήτρια εταιρεία, θα προωθηθούν τελικά στον προορισμό τους μέσω τροποποίησης του δρομολογίου του «Superrunner Jet».

Η παρέκκλιση του δρομολογίου κρίθηκε απαραίτητη για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν τον ασφαλή απόπλου του Superjet.