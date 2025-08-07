Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τα μποφόρ στο Αιγαίο φέρνουν προβλήματα στα πλοία

Τα μποφόρ στο Αιγαίο φέρνουν προβλήματα στα πλοία
Άνεμοι έως 9 μπορόφ φέρνουν προβλήματα στην ακτοπλοία. Αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει απαγορευτικό απόπλου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους μέχρι και τα 9 Μποφόρ αύριο δεν αποκλείεται να φέρουν νέα προβλήματα στα πλοία στο Αιγαίο, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Αν και μέχρι στιγμής η διέλευση των πλοίων γίνεται κανονικά, αύριο η ένταση των ανέμων θα είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένη οπότε οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν με καράβι καλούνται να τηλεφωνούν στα λιμεναρχεία και να παρακολουθούν τα δελτία καιρού.

Ενισχύεται το μελτέμι την Παρασκευή - «Καμπανάκι» Κολυδά για τα ταξίδια με πλοίο

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς εφιστά την προσοχή στους ταξιδιώτες καθώς λόγω των αυξημένων ανέμων που αναμένονται στο Αιγαίο δεν αποκλείεται να επηρεαστούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Όπως επισήμανε ο κ. Κολυδάς «Πριν αναχωρήσετε ακτοπλοϊκώς επικοινωνείτε με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία. Τοπικά 8 με 9 μποφόρ από τις 0400 UTC ( 0700Τοπικη) της Παρασκευής κυρίως σε Κεντρικό Νότιο Αιγαίο Στενό Καφηρέα και Ικάριο.»

{https://x.com/KolydasT/status/1953515225908486487}

Τα μποφόρ στο Αιγαίο έφεραν προβλήματα στα πλοία

Προβλήματα έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από το πρωί της Πέμπτης σε περιοχές του Αιγαίου, επηρεάζοντας άμεσα τη διεξαγωγή των θαλάσσιων συγκοινωνιών.

Πλοία ταχύπλοα και επιβατηγά είτε δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν προγραμματισμένους προορισμούς είτε παρέμειναν δεμένα σε λιμάνια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων.

Αδυναμία προσέγγισης του «TERA JET 2» στο λιμάνι της Ηρακλειάς

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, η Λιμενική Αρχή Νάξου ενημερώθηκε ότι το επιβατικό–οχηματαγωγό–ταχύπλοο «TERA JET 2», σημαίας Κύπρου, δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι της Ηρακλειάς λόγω των ισχυρών ανέμων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά προς Πάρο – Νάξο – Κουφονήσι – Σχοινούσα – Ηρακλειά – Νάξο – Πάρο – Πειραιά. Οι επιβάτες με προορισμό την Ηρακλειά, καθώς και όσοι ανέμεναν στο νησί για να επιβιβαστούν, θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

Διπλή αδυναμία προσέγγισης του «CAT I» στη Σέριφο

Τις μεσημβρινές ώρες, η Λιμενική Αρχή Σερίφου ενημερώθηκε από τον Πλοίαρχο του επιβατικού–οχηματαγωγού–ταχύπλοου «CAT I», σημαίας Κύπρου, πως η προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι της Σερίφου κρίνεται επισφαλής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Λαύριο προς Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο. Τελικά, παρέκαμψε τη Σέριφο και συνέχισε για Σίφνο. Στο πλοίο ανέμεναν για αποβίβαση 69 επιβάτες, 19 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο, ενώ στο λιμάνι της Σερίφου περίμεναν για επιβίβαση προς Σίφνο 18 επιβάτες και 3 Ι.Χ.Ε. Όλοι θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Αργότερα, το ίδιο πλοίο «CAT I», επιστρέφοντας από Σίφνο προς Κύθνο – Λαύριο, αντιμετώπισε εκ νέου δυσκολίες προσέγγισης στη Σέριφο λόγω των ίδιων καιρικών συνθηκών. Στο πλοίο επέβαιναν προς αποβίβαση 22 επιβάτες και 4 Ι.Χ.Ε., ενώ στο λιμάνι περίμεναν για επιβίβαση 44 επιβάτες, 11 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο. Όλοι οι επιβάτες και τα οχήματα θα εξυπηρετηθούν επίσης με ευθύνη της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Ακινητοποίηση του «Superjet» στην Πάρο

Το ταχύπλοο επιβατηγό «Superjet» παρέμεινε ακινητοποιημένο στο λιμάνι της Πάρου την Πέμπτη, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, και δεν απέπλευσε για Μύκονο.

Το πλοίο θα μετέφερε 74 επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Λιμεναρχείο και την πλοιοκτήτρια εταιρεία, θα προωθηθούν τελικά στον προορισμό τους μέσω τροποποίησης του δρομολογίου του «Superrunner Jet».

Η παρέκκλιση του δρομολογίου κρίθηκε απαραίτητη για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν τον ασφαλή απόπλου του Superjet.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Προειδοποιεί η EMY: Θυελλώδεις άνεμοι, 9 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανά απαγορευτικά την Παρασκευή

Προειδοποιεί η EMY: Θυελλώδεις άνεμοι, 9 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανά απαγορευτικά την Παρασκευή

Ελλάδα
Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Κίνδυνος πτώσης φαναριού λόγω των ανέμων

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Κίνδυνος πτώσης φαναριού λόγω των ανέμων

Ελλάδα
Τριήμερο με ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Τριήμερο με ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Ελλάδα
Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός λόγω θυελλωδών ανέμων - Κίνδυνος πυρκαγιών

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός λόγω θυελλωδών ανέμων - Κίνδυνος πυρκαγιών

Ελλάδα

NETWORK

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
Οι 5 τροφές που προκαλούν ρυτίδες στο δέρμα

Οι 5 τροφές που προκαλούν ρυτίδες στο δέρμα

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Πώς θα καταλάβετε εάν το παιδί σας έχει δυσλεξία – Τα συμπτώματα

Πώς θα καταλάβετε εάν το παιδί σας έχει δυσλεξία – Τα συμπτώματα

healthstat.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

healthstat.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
Πώς θα αλλάξει το σώμα σας εάν περπατάτε μόνο 10 λεπτά την ημέρα

Πώς θα αλλάξει το σώμα σας εάν περπατάτε μόνο 10 λεπτά την ημέρα

healthstat.gr