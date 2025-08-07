Δήμος Αθηναίων: Κλείνει τα μεσάνυχτα ο Λυκαβηττός λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς

Η αυξημένη επιφυλακή στον Δήμο Αθηναίων φέρνει λουκέτο στον Λυκαβηττό από τα μεσάνυχτα.

Σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας τίθενται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ενόψει του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς στην Αττική, λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένονται την Παρασκευή 8 Αυγούστου (Κατηγορία Κινδύνου 5).

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας, ο λόφος του Λυκαβηττού θα παραμείνει κλειστός για κάθε δραστηριότητα από απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα, και έως νεότερης ειδοποίησης.

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, έχουν ήδη συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου. Επίσης, η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί πεζές περιπολίες και θα χρησιμοποιεί drones, όπου αυτό είναι εφικτό, για τον έλεγχο των λόφων και άλλων μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να δείξουν υπευθυνότητα και επαγρύπνηση, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να συνεργάζονται με τις αρχές για την προστασία της πόλης.