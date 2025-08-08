Games
Χαλκιδική: Αυγουστιάτικη πανσέληνος με μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία που προτείνει η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων για να απολαύσουν οι επισκέπτες την πανσέληνο στις 9 Αυγούστου είναι τα αρχαία Στάγειρα στην Ολυμπιάδα του δήμου Αριστοτέλη και το Ιερό Άμμωνος Διός στην Καλλιθέα του δήμου Κασσάνδρας.

Νυχτερινές περιηγήσεις στο ιστορικό παρελθόν της χώρας μας, καθώς και μουσικές ή μουσικοχορευτικές βραδιές κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου, περιλαμβάνει το τριήμερο πρόγραμμα της Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, στο πλαίσιο του θεσμού του υπουργείου Πολιτισμού «Πανσέληνος του Αυγούστου».

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία που προτείνει η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων για να απολαύσουν οι επισκέπτες το ολόγιομο φεγγάρι στις 9 Αυγούστου είναι τα αρχαία Στάγειρα στην Ολυμπιάδα του δήμου Αριστοτέλη, όπου ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοιχτός, από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, αλλά και το Ιερό Άμμωνος Διός στην Καλλιθέα του δήμου Κασσάνδρας, όπου θα είναι επισκέψιμο κατά τις ίδιες ώρες και επιπλέον θα πλαισιωθεί από μουσικοχορευτική παράσταση με τους «Les Lysistes». Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ).

Την επόμενη μέρα, Κυριακή 10 Αυγούστου, το φεγγάρι θα …φωτίσει την αρχαία Άκανθο στην Ιερισσό, όπου θα πραγματοποιηθεί -σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος Ιερισσού- μουσική βραδιά στη θέση «Αροβίγλι», στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, ενώ ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοιχτός από τις 8 έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, με μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκι, που θα γίνει σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει και πάλι ανοιχτός από τις 20:00 έως τις 24:00.

