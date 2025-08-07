Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό Καλαμάτας: «Δεν είχαν προηγηθεί μικρότερες δονήσεις αναμένουμε την εξέλιξη»

Όπως τονίζει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος «δεν έχουν προηγηθεί άλλοι μικρότεροι σεισμοί και μόνο δύο μικροί μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα».

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του τοποθετήθηκε για τον σημερινό σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που αναστάτωσε νωρίς το μεσημέρι τους κατοίκους στην Καλαμάτα. Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 12.49 εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καλαμάτας και 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης. Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 23 χιλιόμετρα.

Όπως σημειώνει ο γνωστός σεισμολόγος «σεισμός επιφανειακός μεγέθους 4,7 στη Μεσσηνία. Το επίκεντρο εντοπίζεται βορειοδυτικά του Μεσσηνιακού κόλπου και δεν έχει σχέση με το επίκεντρο του γνωστού καταστροφικού σεισμού της Καλαμάτας στις 13.9.1986. Ίσως είναι εκεί που έγινε ο μεγάλος επίσης καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 στις 6.10.1947. Δεν έχουν προηγηθεί άλλοι μικρότεροι σεισμοί και μόνο δύο μικροί μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Θα δούμε τη συνέχεια και ίσως επανέλθουμε.»

