Το «μυστικό» ελληνικό νησί που προτείνουν οι Γερμανοί τουριστικοί πράκτορες

Μακριά από τον μαζικό τουρισμό στρέφονται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες, αναζητώντας αυθεντικές εμπειρίες, ηρεμία και λιγότερο γνωστούς προορισμούς

«Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν ποιότητα και γαλήνη αντί για θορυβώδη μέρη. Προτεραιότητά τους είναι οι νέες εμπειρίες σε λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς. Αυτό είναι το συμπέρασμα μελέτης που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC), μία ένωση 36 εθνικών ευρωπαϊκών τουριστικών οργανισμών» αναφέρει το Reisereporter.de που δημοσιεύει τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας.

Η ίδια έρευνα επισημαίνει ότι «το 55% των ταξιδιωτών αναζητά έναν λιγότερο δημοφιλή και απομακρυσμένο προορισμό διακοπών για το επόμενο ταξίδι τους.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν συμβιβασμούς στα ταξίδια παρά τις αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αλλά αναζητούν όλο και περισσότερο πιο ήσυχους προορισμούς και θέλουν να ταξιδέψουν εκτός της περιόδου αιχμής. Στην έρευνα, πολλοί ερωτηθέντες εξέφρασαν ανησυχία για τους πάρα πολλούς τουρίστες».

Για το 11% των ερωτηθέντων, η επίσκεψη σε "λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς" είναι η μόνη επιλογή. Το ποσοστό είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος».

Η δημοφιλής γερμανική τουριστική ιστοσελίδα προτείνει στη συνέχεια τους καλύτερους «μυστικούς» νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας που ανταποκρίνονται στο νέο προφίλ του σύγχρονου Ευρωπαίου τουρίστα. Ανάμεσα σε προτεινόμενους προορισμούς των Δωδεκανήσων, του Ανατολικού Αιγαίου και των Κυκλάδων, η 'Ανδρος καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Όπως αναφέρει το Reisereporter.de, «η Άνδρος είναι το κυκλαδίτικο νησί χωρίς μαζικό τουρισμό που σαγηνεύει τους επισκέπτες. Αν και βρίσκεται μόλις δύο ώρες από τη Ραφήνα, η Άνδρος διατηρεί την ποιότητα και αυθεντικότητα της διαθέτοντας μοναδική αρχιτεκτονική και πανέμορφες παραλίες χωρίς κοσμοσυρροή».

Σημειώνεται πως σε προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις του Δήμου Άνδρου στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο, με συγγραφείς ταξιδιωτικών οδηγών, εκπροσώπους τηλεοπτικών παραγωγών και Γερμανούς δημοσιογράφους μέσων όπως της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, διαπιστώθηκε η έντονη και αυξανόμενη τάση για στροφή σε νέους ποιοτικούς προορισμούς, όπως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων.

