Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Όμορφες αλλά επικίνδυνες: Οι 4 παραλίες στην Ελλάδα που θέλουν προσοχή.

Η Ελλάδα φημίζεται για τις ειδυλλιακές παραλίες της, όπου, σε αντίθεση με πολλές γνωστές παραλίες του εξωτερικού, μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας χωρίς τον φόβο καρχαριών ή τεράστιων κυμάτων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες είναι απολύτως ασφαλείς.

Παρότι τα νερά της Μεσογείου δεν φημίζονται για ακραία φαινόμενα, σε ορισμένες ελληνικές παραλίες απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Οι τέσσερις παρακάτω, όσο εντυπωσιακές και αν είναι, κρύβουν κινδύνους που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

Οι πιο όμορφες και επικίνδυνες παραλίες της Αθήνας

Χορευτό, Πήλιο

Με τη χρυσή αμμουδιά και τα πεντακάθαρα νερά, το Χορευτό στο Πήλιο δίνει την εντύπωση μιας ασφαλούς, οικογενειακής παραλίας. Όμως, η πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει τις μέρες με δυνατό άνεμο.

Τότε, οι συνθήκες γίνονται επικίνδυνες, καθώς τα κύματα μπορούν να παρασύρουν τους λουόμενους προς τα βράχια που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Οι ντόπιοι συστήνουν να αποφεύγεται το μπάνιο σε τέτοιες περιπτώσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=q1PoUPnEZrU}

Λαλάρια, Σκιάθος

Με τιρκουάζ νερά, κατάλευκα βότσαλα και έναν εντυπωσιακό κάθετο βράχο που σχηματίζει φυσική αψίδα, τα Λαλάρια αποτελούν ίσως την πιο χαρακτηριστική εικόνα της Σκιάθου. Ωστόσο, πίσω από αυτή την ομορφιά κρύβεται ένας υπαρκτός κίνδυνος.

Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται μόνο από τη θάλασσα –με σκάφος ή κολυμπώντας– και είναι απαραίτητο να έχετε ελέγξει προσεκτικά τις καιρικές συνθήκες πριν ξεκινήσετε. Όταν φυσάει βοριάς, η θάλασσα αγριεύει και τα κύματα μπορεί να φτάσουν σε μεγάλο ύψος, καθιστώντας την προσέγγιση και το μπάνιο επικίνδυνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=LZ1FcVjr1Mw}

Μάταλα, Κρήτη

Γνωστά για τις λαξευμένες σπηλιές τους και τη σύνδεσή τους με την κουλτούρα των χίπις, τα Μάταλα αποτελούν δημοφιλή προορισμό για τους επισκέπτες του Ηρακλείου. Όμως, η παραλία μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί από φιλόξενη σε απρόσιτη.

Η ακτή έχει έντονη κλίση και, όταν φυσάει δυνατά, τα κύματα θεριεύουν και καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την παραλία. Ακόμα και έμπειροι κολυμβητές μπορεί να δυσκολευτούν σε αυτές τις συνθήκες.

{https://www.youtube.com/watch?v=zG6Xp5reoss}

Νας, Ικαρία

Μικρή, απομονωμένη και αγαπημένη από τους φίλους του ελεύθερου κάμπινγκ και του γυμνισμού, η παραλία του Νας ενδείκνυται για σέρφινγκ, αλλά όχι για άνετο κολύμπι.

Η θάλασσα βαθαίνει απότομα και, όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι, δημιουργούνται μεγάλα κύματα και ισχυρά ρεύματα που μπορούν να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους κολυμβητές. Αν σκοπεύετε να την επισκεφθείτε, φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

{https://www.youtube.com/watch?v=4vepIe8Uo2s}