Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας Φωτογραφία: perigon_perspective / YouTube
Όμορφες αλλά επικίνδυνες: Οι 4 παραλίες στην Ελλάδα που θέλουν προσοχή.

Η Ελλάδα φημίζεται για τις ειδυλλιακές παραλίες της, όπου, σε αντίθεση με πολλές γνωστές παραλίες του εξωτερικού, μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας χωρίς τον φόβο καρχαριών ή τεράστιων κυμάτων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες είναι απολύτως ασφαλείς.

Παρότι τα νερά της Μεσογείου δεν φημίζονται για ακραία φαινόμενα, σε ορισμένες ελληνικές παραλίες απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Οι τέσσερις παρακάτω, όσο εντυπωσιακές και αν είναι, κρύβουν κινδύνους που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

Οι πιο όμορφες και επικίνδυνες παραλίες της Αθήνας

Χορευτό, Πήλιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι πιο ονειρικές παραλίες της Μάνης για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω

Οι πιο ονειρικές παραλίες της Μάνης για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω

Ελλάδα
Οι top παραθαλάσσιοι 4 προορισμοί δίπλα στην Αθήνα για μονοήμερη εκδρομή

Οι top παραθαλάσσιοι 4 προορισμοί δίπλα στην Αθήνα για μονοήμερη εκδρομή

Ελλάδα
Η «Γαλάζια Λίμνη» της Ελλάδας είναι μια παραλία που πάτε με το αυτοκίνητο

Η «Γαλάζια Λίμνη» της Ελλάδας είναι μια παραλία που πάτε με το αυτοκίνητο

Ελλάδα

Με τη χρυσή αμμουδιά και τα πεντακάθαρα νερά, το Χορευτό στο Πήλιο δίνει την εντύπωση μιας ασφαλούς, οικογενειακής παραλίας. Όμως, η πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει τις μέρες με δυνατό άνεμο.

Τότε, οι συνθήκες γίνονται επικίνδυνες, καθώς τα κύματα μπορούν να παρασύρουν τους λουόμενους προς τα βράχια που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Οι ντόπιοι συστήνουν να αποφεύγεται το μπάνιο σε τέτοιες περιπτώσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=q1PoUPnEZrU}

Λαλάρια, Σκιάθος

Με τιρκουάζ νερά, κατάλευκα βότσαλα και έναν εντυπωσιακό κάθετο βράχο που σχηματίζει φυσική αψίδα, τα Λαλάρια αποτελούν ίσως την πιο χαρακτηριστική εικόνα της Σκιάθου. Ωστόσο, πίσω από αυτή την ομορφιά κρύβεται ένας υπαρκτός κίνδυνος.

Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται μόνο από τη θάλασσα –με σκάφος ή κολυμπώντας– και είναι απαραίτητο να έχετε ελέγξει προσεκτικά τις καιρικές συνθήκες πριν ξεκινήσετε. Όταν φυσάει βοριάς, η θάλασσα αγριεύει και τα κύματα μπορεί να φτάσουν σε μεγάλο ύψος, καθιστώντας την προσέγγιση και το μπάνιο επικίνδυνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=LZ1FcVjr1Mw}

Μάταλα, Κρήτη

Γνωστά για τις λαξευμένες σπηλιές τους και τη σύνδεσή τους με την κουλτούρα των χίπις, τα Μάταλα αποτελούν δημοφιλή προορισμό για τους επισκέπτες του Ηρακλείου. Όμως, η παραλία μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί από φιλόξενη σε απρόσιτη.

Η ακτή έχει έντονη κλίση και, όταν φυσάει δυνατά, τα κύματα θεριεύουν και καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την παραλία. Ακόμα και έμπειροι κολυμβητές μπορεί να δυσκολευτούν σε αυτές τις συνθήκες.

{https://www.youtube.com/watch?v=zG6Xp5reoss}

Νας, Ικαρία

Μικρή, απομονωμένη και αγαπημένη από τους φίλους του ελεύθερου κάμπινγκ και του γυμνισμού, η παραλία του Νας ενδείκνυται για σέρφινγκ, αλλά όχι για άνετο κολύμπι.

Η θάλασσα βαθαίνει απότομα και, όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι, δημιουργούνται μεγάλα κύματα και ισχυρά ρεύματα που μπορούν να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους κολυμβητές. Αν σκοπεύετε να την επισκεφθείτε, φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

{https://www.youtube.com/watch?v=4vepIe8Uo2s}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Μελέτη αποκαλύπτει: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

Μελέτη αποκαλύπτει: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Στροφή στα μπλε τιμολόγια εν μέσω ανόδου των τιμών ρεύματος στην Ευρώπη

Στροφή στα μπλε τιμολόγια εν μέσω ανόδου των τιμών ρεύματος στην Ευρώπη

Αυξήσεις στα τέλη νέων ηλεκτρικών συνδέσεων προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Αυξήσεις στα τέλη νέων ηλεκτρικών συνδέσεων προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Σχετικά Άρθρα

Ξυλόκαστρο: Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος από τη θάλασσα

Ξυλόκαστρο: Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος από τη θάλασσα

Ελλάδα
Πάτμος: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα - Σώες οι επιβάτιδες (εικόνα)

Πάτμος: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα - Σώες οι επιβάτιδες (εικόνα)

Ελλάδα
Καρδιολόγος αποκαλύπτει: Πόση ώρα μετά το φαγητό μπορείτε να κολυμπήσετε στη θάλασσα

Καρδιολόγος αποκαλύπτει: Πόση ώρα μετά το φαγητό μπορείτε να κολυμπήσετε στη θάλασσα

Υγεία
Οι πιο ονειρικές παραλίες της Μάνης για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω

Οι πιο ονειρικές παραλίες της Μάνης για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω

Ελλάδα

NETWORK

Πώς θα ρυθμίσετε το εσωτερικό ρολόι του μωρού σας ώστε να κοιμάται το βράδυ

Πώς θα ρυθμίσετε το εσωτερικό ρολόι του μωρού σας ώστε να κοιμάται το βράδυ

healthstat.gr
RUNFASTER4EU: Καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας ελαιούχων φυτών σε γεωργικές εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας

RUNFASTER4EU: Καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας ελαιούχων φυτών σε γεωργικές εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας

ienergeia.gr
«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

healthstat.gr
Ο διεθνής Τύπος για την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Ο διεθνής Τύπος για την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

ienergeia.gr
Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

healthstat.gr
Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Θεσσαλονίκη: Δύο νέοι σύγχρονοι σταθμοί επισκευής ποδηλάτων στη Νέα Παραλία

Θεσσαλονίκη: Δύο νέοι σύγχρονοι σταθμοί επισκευής ποδηλάτων στη Νέα Παραλία

ienergeia.gr