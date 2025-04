Η Μαρία Μαγδαληνή δεν ήταν πόρνη - Ήταν εύπορη και «ζούσε» με τα χρηματά της τους Αποστόλους (Βίντεο)

Ο Λουκάς αφήνει να εννοηθεί στο Ευαγγέλιό του ότι η Μαρία Μαγδαληνή άνηκε σε μία ομάδα γυναικών «που παρείχε σε εκείνους (τους Αποστόλους) από τους δικούς της οικονομικούς πόρους».

Όλα όσα γνωρίζαμε για τη Μαρία τη Μαγδαληνή ίσως είναι ψέμα, λάθος ή απλό κατασκεύασμα κάποιων ισχυρών της χριστιανικής εκκλησίας του παρελθόντος.

Τα Ευαγγέλια δίνουν μερικές ενδιαφέρουσες ενδείξεις για την ταυτότητα της διάσημης ακολούθου του Χριστού, η οποία ήταν ανύπαντρη, κυκλοφορούσε ελεύθερα και χρηματοδοτούσε τους Αποστόλους από τους δικούς της πόρους.

Όλα αυτά αποκαλύπτονται στο έργο «In the Footsteps of Jesus: A Chronicle of His Life and the Origins of Christianity». Όπως αναφέρει το National Geographic που παραθέτει το βιβλίο, ο Χριστός μπορεί να ταξίδεψε στο χωριό, στο οποίο ο Ματθαίος αναφέρεται ως Μάγδαλα. Τα Μάγδαλα, μια μικρή πόλη στα δυτικά της λίμνης Γεννησαρέτ και νότια της πεδιάδας της Γαλιλαίας, ήταν εμπορικό κέντρο για την αλιεία της εποχής. Ήταν επίσης γνωστό και για μία ειδική σάλτσα ψαριού, ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή.

Μία από τις βασικές ακολούθους του Χριστού, η Μαρία η Μαγδαληνή καταγόταν από την περιοχή ωστόσο τα Ευαγγέλια παρέχουν ελάχιστες πληροφορίες για τη ζωή της. Αντίθετα με άλλες γυναίκες που ονομάζονται Μαρία, στα Ευαγγέλια, η Μαρία Μαγδαληνή, εμφανίζεται ως μία γυναίκα που δεν την έχει αγγίξει κανείς (άρα ανύπαντρη) γεγονός ιδιαίτερα σπάνιο εκείνη την εποχή.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες K. C. Hanson και Douglas Oakman, η Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού ήταν μία βαθιά πατριαρχική κοινωνία. Μία γυναίκα την σεβόταν, μόνο αν οι κινήσεις της είχαν την συγκατάθεση ενός μεγαλύτερου άνδρα της οικογένειας. Ο ανύπαντρες γυναίκες δεν μπορούσαν να φύγουν από το σπίτι χωρίς τη συνοδεία ενός συγγενή, αλλά προφανώς η Μαρία Μαγδαληνή αψηφούσε τους περιορισμούς της εποχής και ακολουθούσε ελεύθερα τον Χριστό.

Ποια ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή

Το ερώτημα δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, αναφέρει το National Geographic. Ωστόσο είναι πολύ πιθανό η Μαρία Μαγδαληνή να μπορούσε να κυκλοφορεί μόνη της και ελεύθερη επειδή προερχόταν από εύπορη οικογένεια και για αυτό μπορούσε να απολαμβάνει μεγαλύτερο επίπεδο ανεξαρτησίας.

Ο Λουκάς αφήνει να εννοηθεί ακριβώς αυτό όταν γράφει ότι άνηκε σε μία ομάδα γυναικών «που παρείχε σε εκείνους (τους Αποστόλους) από τους δικούς της οικονομικούς πόρους» (Κατά Λουκά 8:2-3). Ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στη συνέχεια η Μαρία Μαγδαληνή κατέληξε να γίνει μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που διέδιδαν το μήνυμα του Χριστού. Είναι εκείνη, η οποία μαζί με μία μικρή ομάδα γυναικών, παρέμεινε ατρόμητη μπροστά στη σταύρωση του Χριστού, την ώρα που οι άλλοι Απόστολοι κρύβοντας για να γλιτώσουν τη σύλληψη. (Κατά Μάρκον 15:40-41).

«Σύντροφος» του Ιησού

Πολλά έχουν ειπωθεί και για τη σχέση Μαρίας Μαγδαληνής με τον Χριστό. Στον «Κώδικα Ντα Βίντσι» το ευρύ κοινό έμαθε ότι ήταν η σύζυγος του Χριστού και το άγιο δισκοπότηρο ήταν τελικά ο καρπός του έρωτά τους. Αλλά αυτό είναι δημιούργημα μυθοπλασίας. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι οι ερευνητές γνωρίζουν εδώ και χρόνια για τις «αποκαλύψεις» αυτές, ειδικά από την ανακάλυψη των κωδίκων Ναγκ Χαμαντί στην Αίγυπτο το 1945.

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει μία σειρά από χειρόγραφα τύπου – Ευαγγέλια που γράφτηκαν για τις Γνωστικές Χριστιανικές κοινότητες. Το Ευαγγέλιο του Φιλίππου, για παράδειγμα, αναφέρει πως «η σύντροφος (κοινωνός) του Σωτήρα είναι η Μαρία Μαγδαληνή». Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπονοεί την ύπαρξη μιας ερωτικής σχέσης. Τα πρώιμα Ευαγγέλια του 2ου αιώνα για τη Μαρία εξηγούν την εξέχουσα θέση της λόγω της υποδειγματικής της συμπεριφοράς και της ξεκάθαρης κατανόησης του οράματος του Ιησού. Σύμφωνα με αυτό το Γνωστικό Ευαγγέλιο, ο Πέτρος είναι αυτός που ζητά από τη Μαρία «να μας πει τα λόγια του Σωτήρα που θυμάσαι—τα οποία εσύ ξέρεις (αλλά) εμείς δεν τα γνωρίζουμε».

Η Μαρία Μαγδαληνή εικάζεται ότι ήρθε σε επαφή με τον Χριστό λόγω των θεραπευτικών του δυνάμεων. «Επτά δαίμονες είχαν βγει από μέσα της» είπε ο Λουκάς (Κατά Λουκά 8:2). Ορισμένοι θεωρούν πως η Μαγδαληνή ήταν το ίδιο πρόσωπο με τη Μαρία, αδελφή της Μάρθας και του Λάζαρου αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτή τη θεωρία.

Η Μαρία, η Μύριαμ, ήταν πολύ κοινό όνομα στην Παλαιστίνη του πρώτου αιώνα. Δεδομένου όμως του κρίσιμου ρόλου που προοριζόταν να παίξει η Μαγδαληνή στον απόηχο των Πάθων του Χριστού, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην την αναγνωρίσουμε ως σημαντική ακόλουθο και μαθήτριά της.

Ο μύθος της έκπτωτης γυναίκας

Η Elaine Pagels, μία από τις βασικές μελετήτριες των Γνωστικών Κειμένων, πιστεύει ότι η Μαρία Μαγδαληνή έφτασε να αποτελέσει παράδειγμα των εντάσεων μεταξύ της πρώιμης Εκκλησίας και των Γνωστικών Χριστιανών. Σε πολλές Γνωστικές ομάδες, οι γυναίκες εργάζονταν ως δασκάλες, θεραπευτές ακόμη και ιερείς, ρόλους που δεν απολάμβαναν πάντα στην πρώτη Εκκλησία. Μερικούς δεν τους απολαμβάνουν ούτε σήμερα, όπως μία γυναίκα ιερέας στην Ορθόδοξη, Χριστιανική Εκκλησία.

Τελικά, με την πάροδο των χρόνων, ορισμένες εκκλησιαστικές παραδόσεις άρχισαν να απαξιώνουν τη Μαρία τη Μαγδαληνή, και να αναφέρονται σε αυτήν ως «μετανοούσα» γυναίκα. Ωστόσο δεν υπάρχει πουθενά απόδειξη στα Ευαγγέλια ότι η Μαρία Μαγδαληνή έζησε μία αμαρτωλή και ασύδοτη ζωή, αλλά μέχρι τον 3ο αιώνα το πρόσωπό της είχε γίνει απόλυτα συνυφασμένη με την ακατονόμαστη γυναίκα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, «μία αμαρτωλή που έπλυνε τα πόδια του Χριστού με τα δάκρυά της και τα στέγνωσε με τα μαλλιά της» (Κατά Λουκά 7:38).

Μέχρι τον 6ο αιώνα, ο πάπας Γρηγόριος Α΄ ανακήρυξε την Μαρία Μαγδαληνή ως μία «έκπτωτη γυναίκα ένοχη για απαγορευμένες πράξεις, που αποδίδονται σε πόρνες. Αυτό θα την ακολουθούσε μέσα στους αιώνες μέχρι την ταινία τα «Πάθη του Χριστού». Ήταν μόλις το 1969, που ο πάπας Παύλος ΣΤ΄ διαχώρισε ρητά τη φιγούρα της Μαρίας της Μαγδαληνής από τον χαρακτήρα «μιας αμαρτωλής γυναίκας».

Αργότερα, σε μια μεσαιωνική πόλη στη νότια Γαλλία, εντοπίστηκαν σε μια κρύπτη κρυμμένη κάτω από μια βασιλική, αυτά που θεωρήθηκαν από πολλούς τα πιο διάσημα ανθρώπινα λείψανα στον κόσμο: ένα κρανίο και οστά που φημολογείται ότι ανήκουν στη Μαρία Μαγδαληνή.

To 2017, ένας επιστήμονας και ένας καλλιτέχνης χρησιμοποίησαν τα λείψανα για να ανακατασκευάσουν πώς θα έμοιαζε αυτή η γυναίκα όταν ζούσε. Η αναδόμηση του προσώπου βασίζεται σε υπολογιστική μοντελοποίηση του κρανίου και απεικονίζει μια γυναίκα με μυτερή μύτη, ισχυρά ζυγωματικά και στρογγυλό πρόσωπο.

Τα φερόμενα ως λείψανα της Μαρίας της Μαγδαληνής εκτίθενται στον βωμό, στη βασιλική του Saint Maximin la Sainte Baume στην Γαλλία.

