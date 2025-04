Μεγάλη Εβδομάδα: Σε απευθείας μετάδοση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ΕΡΤ3 όλες οι λειτουργίες

Η Μεγάλη Εβδομάδα στην ΕΡΤ3 είναι γεμάτη από κατάνυξη.

Το Τρίτο Κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης προσαρμόζει το πρόγραμμά του στο κατανυκτικό πνεύμα των ημερών, με ψυχαγωγικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ και συναυλίες κλασικής μουσικής, ενώ μεταδίδει απευθείας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης την Ακολουθία των Αχράντων Παθών (Μ. Πέμπτη), την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθήλωσης, και την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου (Μ. Παρασκευή).

Μεγάλη Δευτέρα, 14 Απριλίου

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 17:00, η ΕΡΤ3 μεταδίδει τη σειρά ντοκιμαντέρ εύγευστων μαγειρικών συνταγών «Όψον και ψαλμός». Με τη φροντίδα του γέροντα Επιφάνιου, γυρισμένη αποκλειστικά στο Άγιον Όρος από τον κινηματογραφιστή Χρόνη Πεχλιβανίδη, η σειρά μάς προσφέρει πολλές και αξέχαστες εμπειρίες ανάτασης ψυχής και ταπεινής γαστριμαργικής απόλαυσης

Μεγάλη Πέμπτη, 17 Απριλίου

Στις 17:30 η ΕΡΤ3 θα προβάλει σε απευθείας μετάδοση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών.

Στις 22:00 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Αιθιοπία, στα Ίχνη των Πρώτων Χριστιανών [Ethiopia: On The Trail Of The First Christians]», το οποίο αποτυπώνει για πρώτη φορά τη ζωή και τις συνήθειες της μοναστικής κοινότητας στο Γουολντεμπά της επαρχίας Τιγκράι στη βόρεια Αιθιοπία. Σ’ αυτήν την απομονωμένη, αφιερωμένη αποκλειστικά στο μοναστικό βίο περιοχή, μακριά απ’ τα αδιάκριτα βλέμματα κι από όλα τα εγκόσμια, χίλιοι περίπου μοναχοί και ερημίτες ζουν με εγκράτεια, νηστεία και συνεχή προσευχή. Ο Φρανσουά Λε Καντρ, ερευνητής του Κέντρου Μελετών του Αφρικανικού Κόσμου, ταξιδεύει στο Γουολντεμπά για να παρατηρήσει τις θρησκευτικές συνήθειες των μοναχών και να μάθει για τον Άγιο Σαμουήλ, η μνήμη του οποίου εορτάζεται με λαμπρότητα στην Αιθιοπία, όπου οι μισοί περίπου από τους 80 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας είναι Χριστιανοί.

Στις 23:00 – και σε επανάληψη την Μ. Παρασκευή, 18 Μαρτίου, στις 07:00 – η ΕΡΤ3 θα προβάλει, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση τη μοναδική συναυλία κλασικής μουσικής «Θεόδωρος Κουρεντζής, Ρέκβιεμ του Μότσαρτ [Salzburg Festival 2017: Mozart Requiem]». Πρόκειται για το ντεμπούτο του Ελληνορώσου μαέστρου και του ρωσικού μουσικού συνόλου του Aeterna (ορχήστρα και χορωδία), με τη συμμετοχή του εξαιρετικού κουαρτέτου των νεαρών σολίστ Anna Prohaska, Katharina Magiera, Mauro Peter, Tareq Nazmi, στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ το 2017.

Μεγάλη Παρασκευή, 18 Απριλίου

Στις 08:00 σε απευθείας μετάδοση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης θα προβληθεί η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών & ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης.

Στις 12:00 θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ «Οι Καθεδρικοί της Κορσικής [Corsican Cathedrals]», σε σκηνοθεσία Sophie Bassaler, που αφηγείται την ιστορία του Χριστιανισμού στο νησί, μέσα από την παρουσίαση των τεσσάρων καθεδρικών και των πέντε προκαθεδρικών ναών, οι οποίοι αποτελούν σημαντική μαρτυρία για την πνευματική και καλλιτεχνική ιστορία της Κορσικής.

Στις 16:00 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Ο δρόμος του μαρτυρίου», σε σενάριο και σκηνοθεσία Νίκου Βεζυργιάννη. Βαδίζοντας το μονοπάτι της θυσίας του Θεανθρώπου, στην έρημο της Ιουδαίας και την ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ, ανακαλύπτουμε και πάλι τη συγκλονιστική ιστορία για την ιερότητα της πίστης στην αγάπη και την ανατροπή. Ένα μοναδικό πνευματικό ταξίδι για τη μαρτυρική πορεία του Χριστού από το Όρος των Πειρασμών μέχρι το Γολγοθά.

Στις 17:00 η σειρά ντοκιμαντέρ «Ακρίτες», παραγωγής ΕΡΤ3, που αναδεικνύει τους σύγχρονους Έλληνες οι οποίοι ζουν σε ακραίες, ασυνήθιστες συνθήκες, ζώντας και δουλεύοντας στα όρια, μας ταξιδεύει στο ερημονήσι Κυρά-Παναγιά στο θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων, όπου βρίσκεται το ομώνυμο μετόχι που ανήκει στη Μεγίστη Λαύρα Αγίου Όρους. Εκεί, ο πατέρας Ονούφριος και ο πατέρας Χαρίτωνας ζουν τη μοναστηριακή ζωή καταμεσής του πελάγους.

Στις 18:00 σε απευθείας μετάδοση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης θα προβληθεί η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου.

Στις 21:00 απολαμβάνουμε το μουσικό ντοκιμαντέρ «Σουίτες για έναν Κόσμο που Υποφέρει, με την Τάνια Τέτσλαφ [Suites for a Suffering World], σε σκηνοθεσία Stéphan Aubé. Παγετώνες που λιώνουν, ερημωμένα τοπία, πλημμυρισμένες κοινότητες: η κλιματική αλλαγή έχει ανησυχητικές επιπτώσεις στην Ευρώπη. Τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι σε αυτόν τον πανέμορφο πλανήτη; Η Γερμανίδα τσελίστρια Τάνια Τέτσλαφ ερμηνεύει τις Σουίτες 4 και 5 του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ σε φυσικά τοπία που έχουν πληγεί από την κλιματική αλλαγή.

Στις 22:00 ακολουθεί, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση η μοναδική συναυλία «Βέρντι: Ρέκβιεμ στη Βασιλική του Αγίου Παύλου [Verdi: Requiem from Santa Cecilia]». Μέσα στη μεγαλειώδη «Basilica di San Paolo fuori le Mura», μια από τις 4 παπικές βασιλικές της Ρώμης, αντηχεί το Ρέκβιεμ του Βέρντι, από μία από τις κορυφαίες ιταλικές ορχήστρες και χορωδίες, την Ακαδημία της Αγίας Καικιλίας, υπό την διεύθυνση του Βρετανού μαέστρου Ντάνιελ Χάρντιγκ. Η ερμηνεία της διάσημης νεκρώσιμης ακολουθίας του Βέρντι από τον Χάρντινγκ αναδεικνύει έναν ακραίο διαλογισμό για το τέλος της ζωής και για το μυστήριο μετά τη ζωή. Μαζί τους, οι σπουδαίοι σολίστ Masabane Cecilia Rangwanasha, Yulia Matochkina, Charles Catronovo, Roberto Tagliavini.