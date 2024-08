Το φιάσκο του ΥΠΠΟ συνεχίζεται: Αποσύρθηκαν 20 από τις 23 υποψήφιες ταινίες για τα Όσκαρ

«Αρνούμαστε να συμπράξουμε σε αδιαφανείς ενέργειες» αναφέρουν σε ανοιχτή επιστολή τους προς το υπουργίο Πολιτισμού μετά την «απάντηση» Φωτήλα.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού, παγίως, αντιμετωπίζει με διαφάνεια και σοβαρότητα τον ύψιστο θεσμό στον χώρο του κινηματογράφου, των βραβείων OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο μετά το φιάσκο με την αυθαίρετη καθαίρεση της πρώτης επιτροπής που επέλεξε για να γνωμοδοτήσει για την ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην κούρσα των Όσκαρ για την κατηγορία της Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Στον απόηχο του σάλου που προκλήθηκε και των αναπάντητων ερωτημάτων, 4 σωματεία του ελληνικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ζήτησαν εξηγήσεις για την αλλαγή από το ΥΠΠΟ. Μετά την χθεσινή δήλωση του υφυπουργού Πολιτισμού που δεν έδωσε απαντήσεις παρά έριξε το φταίξιμο σε έναν υπάλληλο και προανήγγειλε ΕΔΕ, οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί 20 από τις 23 ταινίες που είχαν υποβάλει τις δημιουργίες τους για να διεκδικήσουν την υποψηφιότητα ως ελληνική εκπροσώπηση ανακοίνωσαν σε ανοιχτή επιστολή τους σήμερα ότι αποσύροντα από τη διαδικασία.

«Αρνούμαστε να συμπράξουμε σε αδιαφανείς ενέργειες» αναφέρουν μεταξύ άλλων σε ανοιχτή επιστολή τους σημειώνοντας πως «με λύπη μας διαπιστώνουμε μια σειρά από παρεμβάσεις κατά τη συγκρότηση της επιτροπής που θα γνωμοδοτήσει ποια ταινία θα επιλεχθεί».

Από αυτές, οι τρεις ταινίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα είναι η «Φόνιασσα» σε σκηνοθεσία της Εύας Νάθενα, ο «Καπετάν Μιχάλης» σε σκηνοθεσία του Κώστα Χαραλάμπους και το «Μινόρε» του Κωνσταντίνου Κουτσολιώτα.

Η «απάντηση» του ΥΠΠΟ στην Ακαδημία Κινηματογράφου

Αναφορικά με την επιστολή σας και τα ερωτήματά σας ,που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, σχετικά με την σύσταση της επιτροπής για την επιλογή της ελληνικής υποψηφιότητας, σας ενημερώνουμε:

Το ΥΠΠΟ έχει στην αρμοδιότητά του την επιλογή και συγκρότηση της επιτροπής, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στις ανάλογες διαγωνιστικές διαδικασίες και μάλιστα, με υψηλού επιπέδου, εκπροσωπήσεις. Το ΥΠΠΟ παραμένει θεματοφύλακας της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίζεται όχι μόνον η αντικειμενικότητα αλλά και το κύρος της επιτροπής.

Πριν από την 13η Αυγούστου δεν είχε πραγματοποιηθεί ο ορισμός επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , με μία απλή σας αναζήτηση. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η επιλογή των μελών της επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους συγκροτήθηκε από πρόσωπα υψηλού κύρους σχετιζόμενα με τον θεσμό και έχοντας επιδείξει σημαντικά δείγματα γραφής στον ίδιο το θεσμό. Έτσι διασφαλίζεται η ακεραιότητα της διαδικασίας και της επιλογής της πλέον κατάλληλης ταινίας να εκπροσωπήσει την χώρα μας. Σημειώνεται ότι για το θέμα της «εκ παραδρομής» της δήθεν απόφασης, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του ΥΠΠΟ.

Η ανοιχτή επιστολή των 20 που αποσύρθηκαν

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, οι παρακάτω υπογράφουσες και υπογράφοντες, σκηνοθέτες και παραγωγοί κινηματογραφικών ταινιών που έχουμε υποβάλει τη συμμετοχή της ταινίας μας στη διαδικασία επιλογής της ταινίας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα βραβεία ΟΣΚΑΡ στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους - διαδικασία που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις - με λύπη μας διαπιστώνουμε μια σειρά από παρεμβάσεις κατά τη συγκρότηση της επιτροπής που θα γνωμοδοτήσει ποια ταινία θα επιλεχθεί. Παρεμβάσεις που δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Ως εκ τούτου αρνούμαστε να συμπράξουμε σε αδιαφανείς ενέργειες, που απαξιώνουν τον ελληνικό κινηματογράφο και τους επαγγελματίες του, και αναγκαζόμαστε να αποσύρουμε τις ταινίες μας από την ως άνω διαδικασία. Συγκεκριμένα, στις 11 Αυγούστου 2024 εστάλησαν από το ΥΠ.ΠΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι σύνδεσμοι των ταινιών μας (vimeo link κ.λ.π.) σε τουλάχιστον τέσσερις επαγγελματίες του κινηματογράφου, με τις οποίες και τους οποίους είχε προηγηθεί επικοινωνία εκ μέρους του ΥΠ.ΠΟ, για να τους προταθεί η θέση του προέδρου και των μελών της επιτροπής που θα γνωμοδοτούσε για την ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα βραβεία ΟΣΚΑΡ, θέση που οι εν λόγω επαγγελματίες αποδέχτηκαν. Δύο μέρες μετά, στις 13 Αυγούστου 2024, τα συγκεκριμένα μέλη της επιτροπής έλαβαν νέο γραπτό μήνυμα με το οποίο το ΥΠ.ΠΟ τα ενημέρωνε πως τελικά δε θα είναι μέλη της επιτροπής, χωρίς να τους εξηγούνται οι λόγοι του μη ορισμού τους εν τέλει. Την ίδια ημέρα, λίγες ώρες μετά, στη Διαύγεια του ΥΠ.ΠΟ αναρτήθηκε η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής, χωρίς φυσικά τη συμμετοχή καμίας και κανενός από τις/τους συγκεκριμένες/νους τέσσερις επαγγελματίες.

Οι παραπάνω ανεύθυνοι και πρόχειροι χειρισμοί εκ μέρους του ΥΠ.ΠΟ εγείρουν ερωτήματα και εύλογες υπόνοιες για τη στόχευση τέτοιων ενεργειών. Θυμίζουν δε τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις των Κρατικών Βραβείων Ποιότητας, που έχουν καταργηθεί από το 2009. Πρακτικές από τις οποίες οι επαγγελματίες του ελληνικού σινεμά δώσαμε αγώνες για να απεμπλακούμε, πρακτικές που δεν ταιριάζουν σε ένα σύγχρονο κράτος που θέλει να ονομάζεται ευρωπαϊκό, και που εκθέτουν και θα εκθέσουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση τη χώρα μας διεθνώς.

Επιπλέον, στέλνοντας το ΥΠ.ΠΟ τους συνδέσμους των ταινιών μας σε άτομα που - για άγνωστους λόγους - δεν συμπεριέλαβε τελικά στην επιτροπή, αντί να προστατεύσει - ως όφειλε - την πνευματική μας ιδιοκτησία, την οποία όλες και όλοι εμείς του εμπιστευτήκαμε, την μεταχειρίστηκε με τρόπο παράνομο, ανεύθυνο και προσβλητικό για τους δημιουργούς υπό όποια ιδιότητα (σκηνοθέτες και παραγωγοί).

Οι απορίες είναι εύλογες: Τι μεσολάβησε ανάμεσα στην πρόταση που έγινε στις/στους συγκεκριμένες/νους επαγγελματίες να αναλάβουν τις θέσεις του προέδρου και των μελών της επιτροπής (πρόταση που επισφραγίστηκε γραπτά με την αποστολή των συνδέσμων των ταινιών μας) και στον εν τέλει μη ορισμό τους; Τι είναι αυτό που οδήγησε στις συγκεκριμένες ανορθόδοξες και πρωτοφανείς ενέργειες; Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται για την συγκρότηση της επιτροπής και αν ναι, αυτές οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν ή όχι;

Επισημαίνουμε τέλος, πως η μεταχείριση μιας έμπειρης στη συγκεκριμένη διαδικασία υπαλλήλου ως εξιλαστήριου θύματος - όπως φαίνεται πως είναι η θέση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ για το ζήτημα - ούτε μας ικανοποιεί ούτε αποκαθιστά το κύρος και την εγκυρότητα της διαδικασίας. Αξίζει σε όλες και σε όλους μας - αλλά και στο ίδιο το ΥΠ.ΠΟ - κάτι καλύτερο απ’ όλα αυτά.

Αλφαβητικά οι υπογράφουσες και υπογράφοντες, δημιουργοί των 20 ταινιών που αποσύρονται είναι οι εξής:

• Αδριανόπουλος Χρήστος (σκηνοθέτης ταινίας Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα)

• Αλαβάνος Νικόλας (παραγωγός ταινιών Ο τελευταίος ταξιτζής & Πολύδροσο)

• Ασλανίδης Λουίζος (παραγωγός ταινίας Μέντιουμ)

• Βενέτης Άγγελος (παραγωγός ταινίας Νυχτερινός εκφωνητής)

• Βουγιούκαλου Ρένα (παραγωγός ταινίας Embryo Lavra Butterfly)

• Βούλγαρης Αλέξανδρος (σκηνοθέτης ταινίας Πολύδροσο)

• Δόριζας Άρης (σκηνοθέτης ταινίας Γιάννης Σπανός, πίσω απ᾽ τη μαρκίζα)

• Δρανδάκη Μαρία (παραγωγός ταινίας Animal)

• Εξάρχου Σοφία (σκηνοθέτρια ταινίας Animal)

• Ζωναράς Κάρολος (σκηνοθέτης ταινίας Tranzit)

• Ιερόπουλος Φιλ (σκηνοθέτης ταινίας Avant-Drag!)

• Ιωακειμίδη Χριστίνα (σκηνοθέτρια ταινίας Μέντιουμ)

• Καλομενόπουλος Γιώργος (παραγωγός ταινίας Dolls of Dresden)

• Κοντογιάννη Μαρία (παραγωγός ταινίας Animal)

• Μαυροειδής Ζαχαρίας (σκηνοθέτης ταινίας Το καλοκαίρι της Κάρμεν)

• Μπολομύτη Ιωάννα (παραγωγός ταινίας Το καλοκαίρι της Κάρμεν)

• Νούσιας Γιώργος (παραγωγός ταινίας Μέντιουμ)

• Ντούζα Μαρία (σκηνοθέτρια ταινίας Άκουσε με)

• Πάσχος Στέργιος (σκηνοθέτης ταινίας Ο τελευταίος ταξιτζής)

• Πατρούμπα Βάσω (παραγωγός ταινίας Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα)

• Πετροπούλου Τζίνα (παραγωγός ταινίας Η μητέρα του σταθμού)

• Ραΐσης Βασίλης (σκηνοθέτης ταινίας Ο τελευταίος υπνοβάτης)

• Σαραντινός Μιχάλης (παραγωγός ταινίας Άκουσε με)

• Σουλτάνη Ιωάννα (παραγωγός ταινίας Εξέλιξη)

• Τσαγγάρη Αθηνά (παραγωγός ταινίας Ladies in waiting)

• Τσάφας Αλέξης (σκηνοθέτης ταινίας Dolls of Dresden)

• Τσικάρας Βασίλης (σκηνοθέτης ταινίας Επιχείρηση άστρο)

• Τσιμιτσέλης Γιάννης (σκηνοθέτης ταινίας Κουραμπιέδες με χιόνι)

• Τσουκαλά Ιωάννα (σκηνοθέτρια ταινίας Ladies in waiting)

• Τωμαδάκη Κωστούλα (σκηνοθέτρια ταινίας Η μητέρα του σταθμού)

• Χαραλαμπίδης Ρένος (σκηνοθέτης ταινίας Νυχτερινός εκφωνητής)

• Χούρσογλου Περικλής (σκηνοθέτης ταινίας Εξέλιξη)

• Ψύκου Ελίνα (σκηνοθέτρια ταινίας Αδέσποτα Κορμιά)

Η καθαίρεση του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα, Βασίλη Κεκάτου και όσα προηγήθηκαν

Όπως κάθε χρόνο το ΥΠΠΟ επέλεξε μία επιτροπή η οποία θα παρακολουθούσε τις ταινίες, από τις οποίες θα προέκυπτε η ελληνική πρόταση για την κούρσα των Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Στην επιτροπή πρόεδρος ορίστηκε από το ίδιο το υπουργείο, ο σκηνοθέτης του Milky Way και κάτοχος Χρυσού Φοίνικα, Βασίλης Κεκάτος. Μαζί του ορίστηκαν και άλλα 4 μέλη της επιτροπής. Όλα αυτά με αποστολή αλλεπάλληλων mail από πλευράς υπουργείου και αποδοχή της πρότασης από πλευράς των δημιουργών για να συμμετέχουν στην επιτροπή.

Ωστόσο, αυθαίρετα και με την αιτιολογία ότι τα mail εστάλησαν «εκ παραδρομής» στα μέλη της πρώτης επιτροπής, το ΥΠΠΟ καθαίρεσε την συγκεκριμένη επιτροπή και αποφάσισε να επιλέξει μία νέα.

Η νέα επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε στη Διαύγεια, αποτελείται από τις και τους Εβαν Σπηλιωτόπουλο (σεναριογράφος, Πρόεδρος), Δημήτρης Δανίκας (κριτικός κινηματογράφου, Αντιπρόεδρος), Χριστίνα Λαζαρίδη (σεναριογράφος), Ασημίνα Προέδρου (σκηνοθέτης, της οποίας η ταινία, «Πίσω απο τις Θημωνιές», αποτέλεσε την περσινή πρόταση του Υπ.Πο.), Παναγιώτης Ράππας (σκηνοθέτης-animator), Σπύρος Ταραβήρας (σκηνοθέτης), Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (ηθοποιός).

Η Ασημίνα Προέδρου, η περσινή πρόταση της Ελλάδας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους παραιτήθηκε από τη θέση της στην επιτροπή, μετά την είδηση για τον τρόπο καθαίρεσης της προηγούμενης επιτροπής, παραιτήθηκε εξηγώντας τη θέση και την απόφασή της.

Το όλο φιάσκο του ΥΠΠΟ έχει προκαλέσει και την αντίδραση τω ενώσεων και σωματείων του ελληνικού κινηματογραφικού / οπτικοακουστικού χώρου, ΕΣΠΕΚ, ΣΑΠΟΕ, ΕΕΝ και PACT.

Καταγγέλλουν, σύμφωνα με το Flix, ότι το υπουργείο «υποσκάπτει τις διαδικασίες που το ίδιο επέλεξε και δημιουργεί υπόνοιες για μεθοδεύσεις που δεν το τιμούν».

»Έχουμε ενημερωθεί επώνυμα από επαγγελματίες του χώρου και συναδέλφους — και συγκεκριμένα από τη Λήδα Γαλανού (κριτικό κινηματογράφου), Κάλλια Παπαδάκη (συγγραφέα, σεναριογράφο), Κόρα Καρβούνη (ηθοποιό) και Βασίλη Κεκάτο (σκηνοθέτη, σεναριογράφο) — ότι τους έγινε πρόταση από το Υπουργείο Πολιτισμού να είναι μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής επιλογής της ελληνικής πρότασης για το Βραβείο ΟΣΚΑΡ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Δέχτηκαν την πρόταση, έλαβαν τα λινκ των ταινιών, για να ενημερωθούν την τελευταία στιγμή ότι δεν είναι μέλη της επιτροπής και πως η πρόταση έγινε "εκ παραδρομής".

»Την ίδια στιγμή, στη Διαύγεια, δημοσιευόταν η σύσταση μιας εντελώς διαφορετικής επιτροπής που αποτελείται από τους — Έβαν Σπηλιωτόπουλο (σεναριογράφο), Δημήτρη Δανίκα (κριτικό κινηματογράφου), Χριστίνα Λαζαρίδη (σεναριογράφο), Ασημίνα Προέδρου (σκηνοθέτη), Παναγιώτη Ράππα (σκηνοθέτη-animator), Σπύρο Ταραβήρα (σκηνοθέτη) και Βασίλη Χαραλαμπόπουλο (ηθοποιό).

»Παρακολουθούμε έκπληκτοι το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού να υποσκάπτει τις διαδικασίες που το ίδιο επέλεξε και να δημιουργεί υπόνοιες για μεθοδεύσεις που δεν το τιμούν, όπως δεν τιμούν και τους επαγγελματίες του χώρου — και της αρχικής, όπως και της παρούσας επιτροπής – αλλά ούτε και την ταινία που τελικά θα επιλεγεί.

»Ζητάμε από το Υπουργείο Πολιτισμού να ξεκαθαρίσει επίσημα:

Α) το χρονικό αυτής της «εκ παραδρομής» απόφασης και το σκεπτικό με το οποίο έγινε αυτή η ριζική μεταστροφή εν μέσω θέρους.

Β) αν πιστεύει πως η διασπορά και η αποστολή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας από επίσημους φορείς σε ανθρώπους που δεν είναι εν τέλει μέλη ενός κρατικού γνωμοδοτικού οργάνου, αποτελεί ένδειξη σοβαρότητας και διαφάνειας. Επισημαίνουμε ότι από τη σύσταση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, παραμένει το ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της επίσημης ελληνικής πρότασης για συμμετοχή στο Βραβείο Διεθνούς Ταινίας της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου:

• η ταινία πρέπει να προτείνεται μέσω ψηφοφορίας των μελών της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ);

• ή από μια επιτροπή ειδικών που συγκροτεί το Υπουργείο Πολιτισμού;

»Διαχρονικά το Υπ. Πο. επιμένει στη δεύτερη λύση. Εμείς με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η διαδικασία ψηφοφορίας μέσω της ΕΑΚ είναι η μόνη που μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή την επιλογή με διαφάνεια, σοβαρότητα και αξιοπιστία, και χωρίς να θίγει το σινεμά, τους ανθρώπους του και το έργο τους».

Η ανάρτηση Κεκάτου για το φιάσκο

Από την πλευρά του και ο σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος κοινοποίησε στο facebook, όλα όσα έχουν συμβεί από την στιγμή που το ΥΠΠΟ αποφάσισε να τον ορίσει πρόεδρο και να τον καθαιρέσει μαζί με την πρώτη επιτροπή με την αιτιολογία από πλευράς ΥΠΠΟ περί mail «εκ παραδρομής».

Στην ανάρτησή του ο βραβευμένος σκηνοθέτης αναφέρει πως: «Εδώ και μερικές ώρες διαδραματίζεται ένα φιάσκο με φόντο την επιλογή της ελληνικής πρότασης για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας. Πρόκειται για κάτι που είναι ήδη γνωστό στον κύκλο των κινηματογραφιστών αλλά αφορά όλο το σινεφίλ κοινό της χώρας.

Η ιστορία έχει ως εξής: Ύστερα από μια ενθουσιώδη τηλεφωνική κλήση που δεχθήκαμε από το υπουργείο πολιτισμού, η δημοσιογράφος Λήδα Γαλανού, η ηθοποιός Κόρα Καρβούνη, η σεναριογράφος Κάλλια Παπαδάκη κι εγώ αποδεχθήκαμε να συμμετάσχουμε στην επταμελή επιτροπή που θα παρακολουθήσει τις υποψήφιες ταινίες και θα αποφασίσει ποια θα είναι η ελληνική πρόταση στην Αμερικανική Ακαδημία για το σχετικό Όσκαρ.

»Λίγες μέρες αφότου δεχτήκαμε την πρόσκληση, λάβαμε ένα mail με τα links όλων των ταινιών που πρέπει να παρακολουθήσουμε, καθώς και σχετικές οδηγίες. Μέσα στις επόμενες μέρες προσωπικά έλαβα ένα ακόμη επίσημο mail από το υπουργείο στο οποίο μου γνωστοποιούνταν πως ορίσθηκα και ως πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής. Την επόμενη μέρα εγώ και οι τρεις κύριες λάβαμε ένα ακόμη mail στο οποίο απαλλασσόμασταν από τα καθήκοντα μας καθώς όπως ανεκδιήγητα ανέφερε η επιστολή: το κάλεσμά μας συνέβη «εκ παραδρομής».

»Σαν να μην είχαν προηγηθεί όλα αυτά τα τηλέφωνα κι όλη αυτή η ηλεκτρονική επικοινωνία που διήρκησαν σχεδόν δύο εβδομάδες. Σαν κάποιος υπάλληλος αυθαίρετα και μυστικά να αποφάσισε να μας καλέσει και να μας προσφέρει πρόσβαση στο υλικό καλλιτεχνικών έργων, τα οποία θα έπρεπε να προστατεύονται με κάθε πιθανό τρόπο από ανθρώπους που δεν αποτελούν κομμάτι γνωμοδοτικού οργάνου κρατικής προέλευσης. Πασιφανώς, η επιλογή μας και η πολυήμερη επικοινωνία μας είναι αδύνατον να έχει συμβεί «εκ παραδρομής» και για αυτόν τον λόγο εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα της καθαίρεσής μας και της αντικατατάστασής μας με συνοπτικές διαδικασίες.

»Ας σημειωθεί επίσης πως άλλο ένα μέλος της πρωταρχικής επιτροπής, το οποίο όμως δεν αντικατεστάθη, η ταλαντούχα συνάδελφος Ασημίνα Προέδρου, μόλις χθες παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της, διαμαρτυρόμενη για τις ανεπίτρεπτες ενέργειες του υπουργείου απέναντι σε εμάς συγκεκριμένα αλλά και κατ’επέκταση σε όλη την ελληνική κινηματογραφία, η οποία απαιτεί απόλυτη διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες που επηρεάζουν δραστικά κι αναπόφευκτα το μέλλον της.

Προσωπικά, είναι δεδομένο πως δεν αισθάνομαι προσβεβλημένος ή πικραμένος από την απόρριψη της παρουσίας μου σε μια επιτροπή αλλά ανησυχώ για τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν εκεί. Το υπουργείο πολιτισμού οφείλει να είναι το σπίτι μας και στο σπίτι σου οφείλεις να αισθάνεσαι ασφάλεια. Εφόσον αυτή η ασφάλεια δε φαίνεται να μας παρέχεται, έχει σημασία η εκλογή των ταινιών που εκπροσωπούν τη χώρα στα Όσκαρ να περάσει στα χέρια των ανθρώπων που ζουν από και για το σινεμά και η ψηφοφορία να πραγματοποιείται από τα μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

»Πρόκειται για ένα αίτημα δίκαιο και θέλω να πιστεύω πως η πολιτεία θα μεριμνήσει σχετικώς ώστε να αποφασίζει για το μέλλον μας η ανώνυμη πλειοψηφία όπως πάντα όριζαν οι κανόνες τη δημοκρατίας. Λίγη δημοκρατία παραπάνω δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Μέχρι τότε αναμένουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη συμπεριφορά με την οποία αντιμετωπιστήκαμε!».

