Το Oxygen Workplace έχει αποσπάσει τρεις ακόμη διεθνείς διακρίσεις μέσα στο 2026.

Δύο νέες σημαντικές διεθνείς διακρίσεις απέσπασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners στα German Design Awards 2027 για το κτίριο γραφείων Oxygen Workplace, στο Μαρούσι Αττικής. Συγκεκριμένα, το έργο τιμήθηκε για τον πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό με τον τίτλο «Winner» στις κατηγορίες «Excellent Architecture – Architecture - Public» και «Excellent Architecture – Circular Design».

Στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής σύλληψης του Oxygen Workplace βρίσκεται η έκφραση μιας ευρύτερης περιβαλλοντικής συνθήκης, όπου η φύση ενσωματώνεται στη σύνθεση ως βασικό συστατικό της. Αφετηρία του σχεδιασμού αποτέλεσε το Άλσος Ευνίκη, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, επί της Λεωφόρου Αμαρουσίου–Χαλανδρίου. Το κτίριο σχεδιάστηκε ώστε να αναπτύσσει έναν διαρκή διάλογο με το φυσικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια αίσθηση συνέχειας ανάμεσα στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους. Η φύση δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ταυτότητας και της καθημερινής εμπειρίας του κτιρίου, αμβλύνοντας τα όρια μεταξύ φυσικού και τεχνητού.

Κεντρική συνθετική αρχή συνιστά η ανάπτυξη μιας συνεχούς κυματιστής επιφάνειας, που μετασχηματίζει έναν στατικό κτιριακό όγκο σε μια δυναμική χωρική εμπειρία. Οι όροφοι, η όψη και η στέψη του κτιρίου δεν αντιμετωπίζονται ως επιμέρους διακριτά στοιχεία, αλλά συνθέτουν ένα ενιαίο, ρευστό σύνολο, που μοιάζει να αναδύεται από το έδαφος και να αιωρείται πάνω από αυτό.

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Η συνολική διαμόρφωση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου βασίστηκε στις αρχές του βιοφιλικού σχεδιασμού, συνθέτοντας ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο σύστημα που συμβάλλει καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης βιώνει το κτίριο. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες επιτρέπουν στο φυσικό φως να εισέρχεται στους χώρους εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα διαρκή οπτική επαφή με το Άλσος και τους φυτεμένους εξώστες. Οι τελευταίοι ενσωματώνονται λειτουργικά στο κτίριο, προσφέροντας ημιυπαίθριους χώρους για συνεργασία, συναντήσεις και χαλάρωση, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο κυριαρχούν οι εκτεταμένες φυτεύσεις και τα υδάτινα στοιχεία.

Την Αρχιτεκτονική Μελέτη και τη Μελέτη Διακόσμησης ανέλαβε η Potiropoulos+Partners, ενώ το 3d visualization πραγματοποιήθηκε από το Batis Studio.

Τα German Design Awards αναδεικνύουν την αριστεία, την καινοτομία και τις σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό. Κάθε χρόνο συγκεντρώνουν διακεκριμένους σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, εταιρείες και δημιουργικά γραφεία από όλο τον κόσμο, επιβραβεύοντας έργα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την πρωτοτυπία και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του μέλλοντος του design.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Oxygen Workplace έχει αποσπάσει τρεις ακόμη διεθνείς διακρίσεις μέσα στο 2026, στα VAND Design Awards 2026, Architizer A+ Awards 2026 και BIG SEE Architecture Awards 2026.

Οι πολλαπλές αυτές διακρίσεις αναδεικνύουν το Oxygen Workplace ως μια σύγχρονη πρόταση στην αρχιτεκτονική των χώρων εργασίας, όπου η υψηλή αισθητική και ο πρωτότυπος σχεδιασμός συνδυάζονται με τη λειτουργικότητα, τη σύνδεση με τη φύση και την ποιότητα της καθημερινής εμπειρίας. Παράλληλα, αποτυπώνουν τη φιλοσοφία της Potiropoulos+Partners για τη δημιουργία αρχιτεκτονικών έργων με ισχυρή ταυτότητα, που διαμορφώνουν μια ουσιαστική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, τον χώρο, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.