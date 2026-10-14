Ασημένια διάκριση στα Supermarket Awards 2026 στην κατηγορία Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων.

Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψε η ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης το 2025, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό, αυξάνοντας τον συνολικό κύκλο εργασιών της κατά 22% σε σχέση με το 2024. Στο οργανωμένο λιανεμπόριο, η εταιρεία σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης 63,5%, περίπου 8 φορές υψηλότερο από τον αντίστοιχο ρυθμό της αγοράς, αποτελώντας την ταχύτερα αναπτυσσόμενη επώνυμη μάρκα στην κατηγορία της, σύμφωνα με στοιχεία της Circana.

Για τις εξαιρετικές αυτές επιδόσεις, η Αγγελάκης απέσπασε Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία «Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων (Food)» στα Supermarket Awards 2026, έναν θεσμό που εδώ και 15 χρόνια αναδεικνύει και επιβραβεύει καινοτόμα προϊόντα, πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμες συνεργασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου FMCG και της εθνικής οικονομίας.

Πίσω από τη σημαντική αυτή ανάπτυξη βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο πλάνο εμπορικής στρατηγικής, που υλοποίησε η Αγγελάκης το 2025, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων, την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και τη διεύρυνση της παρουσίας της στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Η εταιρεία διεύρυνε την omnichannel παρουσία της, ενισχύοντας τη διανομή των προϊόντων της σε φυσικά καταστήματα, e-commerce και q-commerce, ενώ προχώρησε σε νέες στρατηγικές συνεργασίες που οδήγησαν στην τοποθέτηση των προϊόντων της σε νέες αλυσίδες. Στην αναπτυξιακή πορεία της Αγγελάκης συνέβαλε και το ολιστικό rebranding που υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και περιλάμβανε ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα και νέες συσκευασίες για το σύνολο της προϊοντικής της γκάμας, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση της μάρκας στο ράφι-ψυγείο και αναβαθμίζοντας την εμπειρία του καταναλωτή στο σημείο πώλησης.

Οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της εμπορικής στρατηγικής της Αγγελάκης, η οποία μεταφράστηκε σε μετρήσιμα αποτελέσματα, ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης και ουσιαστική επιχειρηματική αξία, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία της αγοράς τροφίμων.

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Η τελετή απονομής των Supermarket Awards 2026 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Anais Club, παρουσία περισσότερων από 250 στελεχών του κλάδου των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών τους. Η Εμπορική Διευθύντρια της Αγγελάκης, Έλενα Καραγιάννη, δήλωσε: «Η ασημένια διάκριση στα Supermarket Awards 2026 αποτελεί σημαντική αναγνώριση της εμπορικής μας στρατηγικής και της συστηματικής προσπάθειας για την ενίσχυση της παρουσίας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας στην αγορά. Η αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς μας είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, της στενής συνεργασίας με τους εμπορικούς μας συνεργάτες και, πάνω απ’ όλα, της αφοσίωσης και της καθημερινής προσπάθειας της ομάδας της Αγγελάκης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους μας για την καθοριστική συμβολή τους σε αυτή την επιτυχία – μια επιτυχία που ανήκει σε όλους μας και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να καινοτομούμε και να δημιουργούμε αξία για τους καταναλωτές και τους συνεργάτες μας.»