Η νέα συνεργασία στηρίζει την Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διευκολύνοντας τη μετακίνηση εθελοντών και επαγγελματιών υγείας στα σπίτια ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε να τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη.

Η Uber και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσαν σήμερα τη σύναψη συνεργασίας, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, για τη στήριξη της Υπηρεσίας «Νοσηλεία στο Σπίτι», με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη μετάβαση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε άτομα που χρειάζονται υγειονομική φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη.

Μέσω της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέχει δωρεάν ιατρική, νοσηλευτική, φυσικοθεραπευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Για πολλούς από τους ωφελούμενους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως εκείνους με κινητικά προβλήματα, η Νοσηλεία στο Σπίτι είναι καθοριστική για τη ζωή τους. Η παροχή της, ωστόσο, προϋποθέτει τη συνεχή μετακίνηση γιατρών και νοσηλευτών σε ολόκληρο τον αστικό ιστό.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη της κοινότητας, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των επαγγελματιών υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μεταβαίνουν άμεσα και με ασφάλεια στις προγραμματισμένες επισκέψεις.

Συνδυάζοντας τη μακρόχρονη εμπειρία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην παροχή ανθρωπιστικών και υγειονομικών υπηρεσιών με την τεχνογνωσία της Uber στη μετακίνηση ανθρώπων εντός των πόλεων, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της παροχής ουσιαστικής φροντίδας και στη στήριξη των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φροντίδας.

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«Η φροντίδα των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες δεν σταματά στο νοσοκομείο, αλλά συνεχίζεται καθημερινά στο σπίτι, χάρη στην αφοσίωση των εθελοντών και των επαγγελματιών υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η Uber στηρίζει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας πολύτιμους πόρους για ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις, καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Στο Υπουργείο Υγείας στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τέτοιες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ευχαριστούμε θερμά την Uber για την κοινωνική της προσφορά και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το πολύτιμο έργο που προσφέρει καθημερινά στους συμπολίτες μας», δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Η παροχή εύκολης και αξιόπιστης μετακίνησης μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη θωράκιση της υγείας περισσότερων μελών της κοινότητας. Με αυτή τη συνεργασία, θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό που κάνει καλύτερα η Uber, για να στηρίξουμε το εξαιρετικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των επαγγελματιών υγείας που παρέχουν φροντίδα απευθείας στους ανθρώπους που την χρειάζονται», δήλωσε η Σαρίτα Βαρούχ, Γενική Διευθύντρια της Uber Ελλάς. «Διευκολύνοντας τους επαγγελματίες υγείας να μετακινούνται στα σπίτια των ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα, συμβάλλουμε στην ενίσχυση μιας πολύτιμης υπηρεσίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα θετικές αλλαγές στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε».