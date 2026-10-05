Η ανανέωση της συνεργασίας με τη Stoiximan, επιβεβαιώνει αυτή την κατεύθυνση και ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση της εταιρείας με το ελληνικό μπάσκετ.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ανανεώνει τη συνεργασία της με τη Stoiximan Greek Basketball League (GBL), παραμένοντας Επίσημος Χορηγός της διοργάνωσης και συνεχίζοντας να βρίσκεται σταθερά δίπλα στο ελληνικό μπάσκετ. Με το Νο 1 φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και τη ΒΙΚΟΣ COLA στο επίκεντρο του χαρτοφυλακίου της, η εταιρεία συνεχίζει μια συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στις κοινές αξίες και στο κοινό όραμα για την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού.

Η ανανέωση της συνεργασίας με τη Stoiximan, μετά την πρώτη χρονιά κοινής πορείας, επιβεβαιώνει αυτή την κατεύθυνση και ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση της εταιρείας με το ελληνικό μπάσκετ. Μέσα από σταθερές και ουσιαστικές ενέργειες, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να στηρίζει μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας, παραμένοντας κοντά στις στιγμές, προσπάθειες και τα συναισθήματα που ενώνουν αθλητές και φιλάθλους.

Ο Κωνσταντίνος Σεπετάς, Αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη Stoiximan Greek Basketball League και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η πρώτη χρονιά μάς έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στο ελληνικό μπάσκετ, στους αθλητές, στις ομάδες και στους φιλάθλους του. Πιστεύουμε στη δυναμική του αθλητισμού και στη δύναμη των συνεργασιών που έχουν συνέχεια και ουσία. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με την ίδια διάθεση να στηρίζουμε το ελληνικό μπάσκετ και να είμαστε μέρος των στιγμών που κάνουν κάθε αγωνιστική σεζόν ξεχωριστή».

Ο Μιχάλης Μελής, Πρόεδρος της Stoiximan Greek Basketball League δήλωσε: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων αποτελεί μια ακόμη σημαντική επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους συνεργάτες μας και της κοινής μας προσήλωσης στην ανάπτυξη του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ. Η παρουσία ενός τόσο σημαντικού ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου στο πλευρό της Stoiximan GBL για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς. Στη Stoiximan GBL θέλουμε να δημιουργούμε συνεργασίες με διάρκεια, ουσία και κοινό όραμα. Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων έχει αποδείξει έμπρακτα ότι μοιράζεται αυτή τη φιλοσοφία και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε μαζί την προσπάθεια να ενισχύσουμε το πρωτάθλημα, να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στους φιλάθλους και να αναδεικνύουμε τη δυναμική του ελληνικού αθλητισμού»

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς, CEO της Stoiximan Greek Basketball League δήλωσε: «Η συνέχιση της συνεργασίας μας με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης της Stoiximan GBL. Για εμάς, οι ισχυρές συνεργασίες με εταιρείες που διαθέτουν σημαντική παρουσία και διαχρονική σύνδεση με την ελληνική κοινωνία αποτελούν βασικό πυλώνα της προσπάθειάς μας να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και εξωστρεφές πρωτάθλημα. Η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της συνεργασίας μας επιβεβαιώνει ότι υπάρχει κοινή αντίληψη για τη δυναμική που μπορεί να έχει ο αθλητισμός ως πλατφόρμα επικοινωνίας, σύνδεσης και δημιουργίας αξίας. Ευχαριστούμε την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή της και συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να εξελίσσουμε τη Stoiximan GBL και να προσφέρουμε ένα ολοένα καλύτερο προϊόν στους φιλάθλους και στους συνεργάτες μας».