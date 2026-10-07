Η Betsson υποδέχθηκε δρομείς και επισκέπτες στο περίπτερό της, προσφέροντας δώρα και συμβάλλοντας στη ζωντανή ατμόσφαιρα της ημέρας.

Η Betsson στήριξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Επίσημος Χορηγός τον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε για 11η φορά την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία σε αθλητικές δράσεις που ενώνουν ανθρώπους και ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες.

Με ενεργή παρουσία στον χώρο του αγώνα, η Betsson υποδέχθηκε δρομείς και επισκέπτες στο περίπτερό της, προσφέροντας δώρα και συμβάλλοντας στη ζωντανή ατμόσφαιρα της ημέρας. Από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό, βρέθηκε δίπλα στην προσπάθεια των συμμετεχόντων, που αψήφησαν τη βροχή και έδωσαν τον δικό τους παλμό στη μεγάλη δρομική γιορτή της Κρήτης.

Ο 11ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης συγκέντρωσε περισσότερους από 6.000 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τον Ημιμαραθώνιο των 21,1 χλμ., αγώνες δρόμου 10 και 5 χλμ., καθώς και αγώνες για παιδιά και άτομα με αναπηρία, αναδεικνύοντας την αξία της συμμετοχής και τη δύναμη του αθλητισμού να φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την Betsson, η στήριξη του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Κρήτης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσής της να ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και τη συλλογική προσπάθεια. Μέσα από τις χορηγικές της συνεργασίες και την ενεργή παρουσία της στις τοπικές κοινωνίες, συνεχίζει να στηρίζει αθλητικές δράσεις που δημιουργούν κοινές εμπειρίες και αφήνουν θετικό αποτύπωμα.