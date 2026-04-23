Το επενδυτικό σχέδιο του ομίλου φτάνει τα 24,2 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο χρηματοδότησης του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω βιβλίου προσφορών, με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, ενώ προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους.

Η αύξηση προτείνεται να γίνει με αποκλεισμό δικαιωμάτων προτίμησης, διατηρώντας ωστόσο τη δυνατότητα συμμετοχής των παλαιών μετόχων ώστε, υπό προϋποθέσεις, να διατηρήσουν τα ποσοστά τους. Η τελική διάρθρωση θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το επενδυτικό σχέδιο του ομίλου φτάνει τα 24,2 δισ. ευρώ έως το 2030 και στοχεύει στην επιτάχυνση επενδύσεων, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και την επέκταση σε νέους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας. Η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να καλύψει περίπου το 15% των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου η εταιρεία εντοπίζει σημαντικές ευκαιρίες, βασικοί παράγοντες είναι η ενεργειακή στενότητα, η απόσυρση θερμικών μονάδων, η περιορισμένη διασύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη και η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ανάπτυξης, εξηλεκτρισμού και δημιουργίας νέων υποδομών όπως τα data centers.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος στοχεύει στον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW έως το 2030 από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας τις ετήσιες προσθήκες από 1,4 GW σε 2,4 GW, με έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση και ευέλικτη παραγωγή.

Στην Ελλάδα, η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να φτάσει τα 13,3 GW, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2026 και τη σημαντική μείωση της παραγωγής από πετρέλαιο στα νησιά. Στη Ρουμανία, η ισχύς προβλέπεται να τριπλασιαστεί στα 5,3 GW, ενώ επενδύσεις δρομολογούνται και σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, με στόχο συνολική ισχύ 3,5 GW.

Παράλληλα, ο όμιλος σχεδιάζει είσοδο σε νέες αγορές, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, με στόχο 2,2 GW σε έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης. Μέχρι το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος αναμένεται να βρίσκεται εκτός Ελλάδας, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα.

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αποτελεί και η ανάπτυξη Data Center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, με την πρώτη φάση να αναμένεται σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028. Η επένδυση εκτιμάται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ, με την εταιρεία να βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με μεγάλους διεθνείς παρόχους.

Σε επίπεδο οικονομικών στόχων, η εταιρεία προβλέπει EBITDA 4,6 δισ. ευρώ το 2030 από 2 δισ. ευρώ το 2025, καθαρά κέρδη 1,5 δισ. ευρώ από 0,45 δισ. ευρώ και μέρισμα ανά μετοχή που αναμένεται να φτάσει τα 1,4 ευρώ.

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων θα προέλθει κατά 54% από λειτουργικές ταμειακές ροές, κατά 31% από δανεισμό και κατά 15% από την αύξηση κεφαλαίου, με στόχο τη διατήρηση του δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA κάτω από το 3,5x.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14 Μαΐου 2026 για την έγκριση της αύξησης, η οποία, εφόσον εγκριθεί, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου. Συντονιστές της διεθνούς προσφοράς είναι οι Citigroup και Goldman Sachs.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΔΕΗ περνάει στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο ανάπτυξής του και ανεβαίνει κατηγορία, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βλέπουμε καθαρά την ανάγκη της ευρύτερης περιοχής για περισσότερη, καθαρότερη και ευέλικτη παραγωγή ενέργειας και είμαστε αποφασισμένοι να καλύψουμε αυτή την ανάγκη.

Χτίζουμε πάνω στις υγιείς οικονομικές βάσεις που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια και στη μέχρι σήμερα επέκτασή μας εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε ενεργά ένα Data Center ισχύος 300 MW στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης στην Ελλάδα, το οποίο θα αξιοποιεί την τοπική ενεργειακή παραγωγή και θα δημιουργήσει νέα οικονομική αξία για την περιοχή. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διασφαλίσει ότι ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x του Ομίλου ΔΕΗ και θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών. Με συνετή και την ίδια στιγμή οραματική στρατηγική, επιλέγουμε να επενδύσουμε σήμερα για να καλύψουμε το αναδυόμενο κενό και να συμβάλλουμε καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και ανάπτυξη της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Θα συμμετάσχει το Δημόσιο

Τη συμμετοχή του στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, μέσω του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να στηρίξει ενεργά τον μετασχηματισμό και την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της ΔΕΗ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η στήριξη στο σχέδιο της διοίκησης της ΔΕΗ κρίνεται καθοριστική για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της σε έναν σύγχρονο και ανταγωνιστικό ενεργειακό όμιλο.

Η ΔΕΗ, όπως επισημαίνεται, έχει ήδη εξελιχθεί σε έναν καθετοποιημένο οργανισμό με σημαντική παρουσία στην παραγωγή, τα δίκτυα και τις ενεργειακές υπηρεσίες, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στη μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας. Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις της ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλουν στη διασφάλιση αξιόπιστης και οικονομικά προσιτής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ενέργεια αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα εθνικής ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η ενίσχυση της ΔΕΗ χαρακτηρίζεται από την Κυβέρνηση ως στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζει ότι η διατήρηση ισχυρής παρουσίας του Δημοσίου στη ΔΕΗ αποτελεί βασικό άξονα πολιτικής, με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη δημιουργία βιώσιμης αξίας.

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, ώστε να διατηρήσει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 33,4% στην επιχείρηση.