Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης από το 2027 τοποθετεί τη Metlen Energy & Metals η Morgan Stanley, μετά από συζήτηση που είχε με τη διοίκηση του ομίλου στο πλαίσιο του London Non-Deal Roadshow, διατηρώντας σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο τα 55 ευρώ, ήτοι περίπου 60% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η εικόνα που μεταφέρεται από το λεγόμενο virtual fireside chat είναι αυτή μιας εταιρείας σε μεταβατική φάση, με το 2026 να χαρακτηρίζεται ως έτος προετοιμασίας πριν από την ουσιαστική επιτάχυνση της κερδοφορίας. Η διοίκηση αναμένεται να δώσει επίσημη καθοδήγηση για το EBITDA στη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου, ωστόσο ήδη προδιαγράφεται ότι η ισχυρή άνοδος θα ξεκινήσει από το 2027, με βασικό μοχλό τον τομέα των μετάλλων.

Καταλυτικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η είσοδος στην παραγωγή γαλλίου, ενός κρίσιμου υλικού με αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία για αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Ευρώπη, καθώς και η επέκταση της παραγωγής αλουμίνας, η οποία αναμένεται να φτάσει σε πλήρη ανάπτυξη έως το 2028. Την ίδια στιγμή, επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας ενισχύουν σταδιακά το ενεργειακό αποτύπωμα του ομίλου.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται το αλουμίνιο, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι το επιχειρηματικό σχέδιο του 2025 βασιζόταν σε αισθητά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς. Το premium σε προϊόντα όπως billet και slab έχει υπερδιπλασιαστεί εντός του 2026, εξέλιξη που ήδη στηρίζει τα αποτελέσματα, ενώ μεγαλύτερη ώθηση αναμένεται τη διετία 2027-2028, όταν θα συνδυαστούν υψηλότερες τιμές και αυξημένοι όγκοι παραγωγής.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε πλήρη αντιστάθμιση της παραγωγής αλουμινίου και βασικών εισροών κόστους για τα έτη 2026 και 2027, εξασφαλίζοντας ακόμη και το φυσικό αέριο σε τιμές χαμηλότερες των τρεχουσών. Στον ενεργειακό τομέα, το ολοκληρωμένο μοντέλο παραγωγής και προμήθειας λειτουργεί ως μηχανισμός εξισορρόπησης, με ισχυρό ενσωματωμένο περιθώριο που περιορίζει την έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών φυσικού αερίου, ενισχύουν το σκέλος του gas trading, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των έργων συνδυασμού ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης, έναν τομέα στον οποίο ο όμιλος επενδύει συστηματικά.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο κατασκευής ενεργειακών έργων (MPP), η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την εξομάλυνση της κατάστασης, με 11 από τα 13 προβληματικά έργα να αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026. Το νέο στρατηγικό πλάνο προβλέπει εστίαση σε τομείς όπου υπάρχει τεχνογνωσία, όπως δίκτυα ηλεκτρισμού και data centers, αφήνοντας πίσω δραστηριότητες που δημιούργησαν προβλήματα στο παρελθόν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην επικείμενη εισαγωγή της θυγατρικής METKA στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει σημαντική αύξηση κερδοφορίας, με το EBITDA να διπλασιάζεται μεταξύ 2024 και 2025 και να στοχεύει σε περαιτέρω ενίσχυση το 2026. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η πώληση ποσοστού 25%-50% θα μπορούσε να αποφέρει έως και 460 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που θα κατευθυνθούν κυρίως σε επενδύσεις στους τομείς μετάλλων και ενέργειας.

Στο μέτωπο της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, ο όμιλος στοχεύει σε σημαντική μείωση της μόχλευσης έως το τέλος του 2026, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κοντά στις 2 φορές τα EBITDA από 3,1 φορές το 2025. Η αποκλιμάκωση αυτή αναμένεται να στηριχθεί σε αυξημένη κερδοφορία, περιορισμό των επενδύσεων κάτω από το 1 δισ. ευρώ και δημιουργία θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών.

Εφόσον οι στόχοι αυτοί επιτευχθούν, οι αποτιμήσεις για την περίοδο 2027-2028, με δείκτες EV/EBITDA που εκτιμώνται στις 6,3 και 5 φορές αντίστοιχα, ενισχύουν την άποψη ότι η τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής παραμένει ελκυστική.