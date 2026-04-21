Σε νέα στρατηγική συνεργασία προχωρά η AEGEAN Airlines με την Air China, υπογράφοντας συμφωνία για πτήσεις κοινού κωδικού (codeshare), με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και τη διεύρυνση των ταξιδιωτικών επιλογών για το επιβατικό κοινό.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε από την Αθήνα στις 21 Απριλίου 2026, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της AEGEAN για ενίσχυση της παρουσίας της στην ασιατική αγορά. Μέσω της συνεργασίας, οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδεύουν από την ελληνική πρωτεύουσα προς το Πεκίνο, καθώς και προς τη Γκουανγκζού με ανταπόκριση, αξιοποιώντας το δίκτυο της Air China, και να συνεχίζουν προς δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς όπως το Ηράκλειο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδος και τη Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχα, οι επιβάτες από την Ελλάδα αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε προορισμούς της Κίνας, μέσω του εκτεταμένου δικτύου της Air China, επωφελούμενοι από ενιαία κράτηση και πιο απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία.

Η συνεργασία αναμένεται να προσφέρει περισσότερες επιλογές δρομολογίων, καλύτερες ανταποκρίσεις και συνολικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Η έναρξη της συμφωνίας τοποθετείται τον Μάιο του 2026, ενώ το δρομολόγιο Πεκίνο–Αθήνα, που ήδη εκτελείται τρεις φορές την εβδομάδα από την Air China, προγραμματίζεται να αυξηθεί σε πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεση των δύο χωρών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Air China στη Ρώμη, παρουσία του Chief Commercial Officer της AEGEAN, Roland Jaggi, καθώς και στελεχών της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της AEGEAN στην Ασία, διευρύνοντας το δίκτυό της και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό και τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Αξιοποιώντας και τη συμμετοχή τους στη διεθνή αεροπορική συμμαχία Star Alliance, οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να εξετάσουν περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας τους και σε άλλα δρομολόγια, ανταποκρινόμενες στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.