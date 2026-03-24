Όταν η τεχνητή νοημοσύνη περνά από συμβουλευτικό ρόλο σε εκτελεστικό, τα λάθη και οι επιθέσεις δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά.

Σε νέα έκθεση της, η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο Universal Exchange (UEX) στον κόσμο, σε συνεργασία με την εταιρεία ασφάλειας blockchain, SlowMist, διερευνά τους κινδύνους ασφαλείας που αναδύονται από την αυτόματη εκτέλεση συναλλαγών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς το trading εισέρχεται σε μια «agentic» φάση, όπου τα συστήματα συναλλαγής διευρύνονται από την ανάλυση στην εκτέλεση, διαμορφώνεται μια νέα κατηγορία κινδύνου που τα παραδοσιακά μοντέλα ασφαλείας αδυνατούν να αντιμετωπίσουν.

Η έκθεση υπογραμμίζει μια θεμελιώδη αλλαγή: όταν η τεχνητή νοημοσύνη περνά από συμβουλευτικό ρόλο σε εκτελεστικό, τα λάθη και οι επιθέσεις δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά. Αντιθέτως, μπορούν να οδηγήσουν σε άμεσα και, συχνά, μη αναστρέψιμα οικονομικά αποτελέσματα. Στις αγορές κρυπτονομισμάτων, που οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται σχεδόν στιγμιαία, ένας παραβιασμένος ή λανθασμένα καθοδηγούμενος agent μπορεί να δράσει ταχύτερα απ’ ό,τι επιτρέπει η ανθρώπινη παρέμβαση.

«Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αναλύει απλώς τις αγορές, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτές», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget. «Το γεγονός αυτό αλλάζει πλήρως τη φύση του κινδύνου. Το ερώτημα δεν είναι πόσο έξυπνα είναι αυτά τα συστήματα, αλλά κατά πόσο μπορούν να λειτουργήσουν με την απαιτούμενη ασφάλεια».

Σύμφωνα με την νέα έκθεση, τα συστήματα που βασίζονται σε agents δημιουργούν νέες επιφάνειες επίθεσης σε πολλαπλά επίπεδα, από τα inputs των μοντέλων μέχρι τις διαδρομές εκτέλεσης. Για παράδειγμα, επιθέσεις με prompt injection μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κακόβουλα plugins μπορούν να αλλοιώσουν τη συμπεριφορά του συστήματος, ενώ APIs με διευρυμένα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να εκθέσουν κεφάλαια σε ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι κίνδυνοι αυτοί εντείνονται από τη μόνιμη και αδιάλειπτη λειτουργία των αυτόνομων agents, οι οποίοι εργάζονται συνεχώς χωρίς άμεση επίβλεψη από τον χρήστη. Η έκθεση παρουσιάζει τα ζητήματα αυτά ως συστημικά, αντί ως μεμονωμένα περιστατικά. Στην εποχή των AI agents, η ασφάλεια πρέπει να επεκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά μέτρα προστασίας που προσφέρουν οι εφαρμογές και να ενσωματώνεται στην αρχιτεκτονική των ίδιων των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που αλληλεπιδρούν με το κεφάλαιο.

Η προσέγγιση της Bitget αντανακλά αυτήν τη μετάβαση. Η πλατφόρμα διαχωρίζει τη νοημοσύνη, την εκτέλεση και την εξουσιοδότηση περιουσιακών στοιχείων σε ξεχωριστά επίπεδα, μειώνοντας την πιθανότητα ένας μεμονωμένος παράγοντας αστοχίας να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συναλλαγές. Τα δικαιώματα πρόσβασης διαρθρώνονται με βάση την αρχή των ελάχιστων προνομίων, ενώ διαδικασίες προσομοίωσης και επαλήθευσης συναλλαγών εφαρμόζονται πριν οριστικοποιηθεί η εκτέλεση. Αυτοί οι έλεγχοι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε, ακόμη και όταν οι AI agents λειτουργούν αυτόνομα, το εύρος των ενεργειών τους παραμένει καθορισμένο και ελεγχόμενο.

Παράλληλα, η ανάλυση της SlowMist επιβεβαιώνει την ανάγκη για ένα κλειστό μοντέλο ασφάλειας, όπου οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση μιας συναλλαγής. Η συνεχής παρακολούθηση, τα περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης και οι ελεγχόμενες ροές συναλλαγών αποτελούν τη βάση αυτού του πλαισίου, μετατρέποντας την ασφάλεια από μια αντιδραστική διαδικασία σε ένα αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασμού των συστημάτων.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης αναδεικνύουν μια ευρύτερη πραγματικότητα. Καθώς οι AI agents ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στο trading, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την on-chain δραστηριότητα, το όριο ανάμεσα στην πρόθεση του χρήστη και την εκτέλεση του συστήματος γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτο. Σε αυτό το περιβάλλον, η αξιοπιστία δεν καθορίζεται πλέον μόνο από την απόδοση, αλλά και από το κατά πόσο τα συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά εντός ελεγχόμενων ορίων.

Στο πλαίσιο του μοντέλου UEX της Bitget, όπου κρυπτονομίσματα, παράγωγα και tokenized παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα συνυπάρχουν σε ένα οικοσύστημα, αυτή η αλλαγή έχει ευρύτερες προεκτάσεις. Καθώς η οικονομική δραστηριότητα γίνεται πιο αυτοματοποιημένη και αλληλένδετη, η υποδομή των συστημάτων πρέπει να σχεδιάζεται τόσο για ταχύτητα και πρόσβαση, όσο και για τον περιορισμό κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Η κοινή έκθεση της Bitget και της SlowMist λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για πλατφόρμες, προγραμματιστές και χρήστες σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη φάση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας θα εξαρτηθεί εξίσου από την ασφαλή εκτέλεση όσο και από τα ευφυή συστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη έκθεση, πατήστε εδώ.