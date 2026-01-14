Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00 και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για επαγγελματικές ευκαιρίες στον κλάδο των αερομεταφορών.

Η AEGEAN διοργανώνει Open Days για την περαιτέρω στελέχωση των πληρωμάτων καμπίνας, την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό Συντάγματος. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00 και απευθύνεται σε όσες και όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τις επαγγελματικές ευκαιρίες στον κλάδο των αερομεταφορών.

Κατά τη διάρκεια των Open Days, στελέχη της εταιρείας θα υποδέχονται τους επισκέπτες, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση για τον ρόλο των πληρωμάτων καμπίνας, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και την αναπτυξιακή πορεία της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της χώρας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις σχετικά με την εταιρική κουλτούρα φιλοξενίας της AEGEAN και τη συμβολή των πληρωμάτων καμπίνας στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιοτικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα έναρξης επαγγελματικής σταδιοδρομίας ως μέλος πληρώματος καμπίνας στην AEGEAN και τη Olympic Air, ανοίγοντας τον δρόμο για επαγγελματική εξέλιξη και απόκτηση πολύτιμων ταξιδιωτικών εμπειριών. Μετά την ολοκλήρωση των Open Days θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής, με επιπλέον στάδια αξιολόγησης και συνεντεύξεων, ενώ οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το πρακτικό σκέλος της εκπαίδευσής τους στο νέο, υπερσύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο πληρωμάτων της εταιρείας.

Η διοργάνωση των Open Days εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της AEGEAN για τη συνεχή ενίσχυση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο των πληρωμάτων καμπίνας στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και στη δημιουργία μιας ασφαλούς και ποιοτικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.